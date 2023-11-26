中評智庫：當前中美互動升溫的背後

中美高層互動升溫，雙邊關係出現止跌企穩的現象。 中評社香港11月26日電/中國國際問題研究院美國研究所所長沈雅梅在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊11月號發表專文《當前中美互動升溫的背後》，作者認為：2023年下半年以來，中美高層交往重啟，互動升溫，雙邊關係出現止跌企穩的跡象。事態表明，儘管美國對華競爭戰略已定，但中美仍有共同利益，能夠找到和平共處的方法。這背後，對年內可能舉行中美元首會晤的預期是重要驅動，同時也存在其他有助於關係穩定下來的結構性因素。儘管如此，仍要接受高層互動並不足以從實質上改善中美關係的現實。最大的不確定因素是美國國內政治對中美關係的影響，在2024年大選周期前後，中國議題仍會被炒作，談判進程與合作進展均可能被否認或推翻。文章內容如下：



2023年下半年以來，中美高層交往重啟，互動升溫，雙邊關係出現止跌企穩的跡象。這是對今年初“無人飛艇事件”以來中美關係遇阻狀態的糾偏，是兩國落實巴厘島元首會晤共識的延續，也是在雙方對彼此的政策都沒有改變的背景下實現的。這輪互動升溫，在一定程度上受到11月即將舉行有中美參加的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會晤這一預期的驅動，為穩定中美關係提供了新的契機；與此同時，現在距離美國2024年大選季已經很近，在兩黨已有“對華強硬”共識的背景下，美方幾乎沒有時間把對華接觸與合作推向深入。因此，關係向好的勢頭恐怕難以解決關係中的一些根本問題。值得探究的是，有哪些因素是中美互動升溫的持續性動因？它們是否足以催生中美關係健康穩定發展的態勢？這將有助於中美關係在可預期的未來抵禦下一次危機的衝擊。



一、辯證看待中美互動升溫的態勢



中美高層互動增多，合作可期，分歧可控，氣氛有所緩和。但美方對華姿態的調整是策略性的，並非戰略性的改變，因而不會對中美關係總體局面帶來實質性改善。