中評月刊：台灣漁業發展瓶頸及兩岸合作途徑

中評社香港1月7日電/中國社科院台灣研究所副研究員王子旗在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊2023年11月號發表專文《當前台灣地區漁業發展瓶頸及兩岸合作途徑探析》，作者認為：漁業為台灣地區農業重要組成，對保障糧食供給、促進農漁民增收、保護生態環境及拓展國際影響具有重要作用。近年來因民進黨當局施政無能、政策短視，導致漁業發展困境日益凸出，產業轉型挑戰重重，涉外糾紛增多，地緣政治風險增大。兩岸漁業合作行之有年，現因政治因素停滯不前，制度化協商中斷，協議落實打折扣，對兩岸經貿合作及兩岸關係發展造成一定負面影響。兩岸宜加強民間交流溝通，探索合作新路，持續深化兩岸漁業合作。文章內容如下：



台灣地區的氣候介於熱帶與亞熱帶地帶之間，北回歸線以北為副熱帶季風氣候、以南為熱帶季風氣候，四面環海，海洋生態多樣，有利於漁業發展，為台灣地區糧食供給提供重要保障。2016年民進黨上台以來，台灣漁業發展困境日益凸出，兩岸漁業合作遭受重創。本文在梳理民進黨當局漁業政策基礎上，分析台灣地區漁業發展困境及其發展制約因素，並就持續推進兩岸漁業合作提出建議，以期為全面深化兩岸融合發展探索新路。



一、民進黨當局漁業政策框架



民進黨當局漁業政策以牟取長期執政為根本目的，推動漁業“立法”強化管控，提升產業競爭力固選票，積極拓展國際合作以提升影響力。同時，成立海洋事務主管機關，與漁業事務主管部門、經濟事務主管部門、涉外事務主管部門等加強合作，共同出台及落實漁業政策。