中評青年論壇：新形勢下香港新動能

與會者合影 中評社香港12月12日電/中評智庫基金會、中國評論通訊社不久前在中評社香港總部會議室召開中評青年論壇，邀請中評社國際部主任暨中評智庫基金會研究員郭至君、中評社研究部主任暨中評智庫基金會研究員束沐、中評社工程技術部主任暨中評智庫基金會副研究員曹潤來、中評社研究部副主任暨中評智庫基金會副研究員陳倩羚、中評智庫基金會副研究員付佳琪與會。本次論壇由中評智庫基金會董事長助理、研究員林艷主持，與會者圍繞“研判香港新形勢 探尋香港新動能”這一主題各自給出了獨到的見解。中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊11月號以《中評青年論壇：新形勢下香港新動能研判》為題，詳細刊登了與會者的發言，文章內容如下：



林艷：開場白



各位早上好，這是我們中評智庫舉辦的第十四屆青年論壇，也是時隔八個多月我們再次坐在一起就香港有關重要問題進行深入研討。作為香港智庫的青年研究員，我們一直都非常關心香港議題，並積極貢獻我們青年的觀點視角。相信大家一定還記得，自香港由亂入治以來，我們曾在關鍵時間節點上組織過多場不同主題的青年論壇，包括“愛國者治港元年面面觀”、“香港由治及興與青年使命”“愛國者治港與青年建言”“香港青年如何把握時代新機遇”等。



今天，我們將重點圍繞“研判香港新形勢 探尋香港新動能”這一主題展開研討，從青年視角分析各自的觀察與思考。我們看到，當前香港由治及興的五年關鍵期已經走過了第一年，這一年裡香港社會發生了積極重大變化。當然，不可否認的是，面對錯綜複雜的內外形勢，香港社會對於新階段的發展也出現了一些迷思，包括究竟應該如何看待當前香港政治形勢、經濟發展前景、香港人才問題、香港功能作用等等。我認為，看清楚這些問題對於在由治及興之路上闊步前行至關重要，這也是我們今天舉辦這場論壇的目的所在。因此，非常期待各位研究員在討論中暢所欲言、貢獻真知灼見。