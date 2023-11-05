張雅屏：台青不瞭解一中憲法易陷入綠兩國論

中華前瞻青年協會理事長張雅屏。（中評社 方敬為攝） 中評社高雄11月5日電（記者 方敬為）中華前瞻青年協會理事長張雅屏3日出席座談會，針對台2024大選對兩岸關係的影響發表看法表示，藍營要獲得青年支持，讓年輕人明白經營兩岸關係對維持台海穩定的重要性，需要設法推動“識憲運動”。



張雅屏提到，由於當前台青普遍識憲不足，不清楚“中華民國憲法”是“一中憲法”，經常陷入民進黨稱“‘中華民國’與中華人民共和國互不隸屬”等“兩國論述”，因而支持“違憲”論調，而質疑國民黨主張，這點是藍營需要思考且克服的課題。



張雅屏在馬英九競選台北市長時便投身參與輔選工作，後來也隨馬英九打過2008年、2012年大選，在洪秀柱任國民黨主席任內，張雅屏出任國民黨副秘書長兼組發會主委，地方組織經驗豐富。



南台灣兩岸關係研究學會3日下午在高雄舉辦“2024年台灣大選與兩岸關係展望與前瞻”座談會，邀集南部專家學者與會討論交流意見。



張雅屏指出，國民黨在選舉上要爭取年輕選票的支持，可是卻經常因為支持合乎“憲法”的主張，反而被民進黨為憲論述給惡意操作，讓識憲不足的年輕人有所誤解，因此他認為，應該要發起“中華民國憲法”“識憲運動”。



張雅屏表示，台灣自民進黨執政以來，媒體不時出現了一些有關執政黨施政“違憲”的報導，例如違反言論自由的中天新聞關台案，侵犯財產權的水利會改制案以及對特定政黨黨產的查封等等。

