吳連賞：2024是台灣繁榮與蕭條的抉擇

高雄師範大學前校長吳連賞。（中評社 方敬為攝） 中評社高雄11月5日電（記者 方敬為）高雄師範大學前校長吳連賞3日出席座談會，針對台2024大選對兩岸關係的影響發表看法表示，2024選舉結果除了是“戰爭與和平”的抉擇，同時是台灣“繁榮與蕭條”的抉擇。他提到，台灣的貿易有高達四成仰賴大陸，北京正在對台展開貿易壁壘調查，看起來台灣在貿易行為上是站不住腳，只要大陸出手限縮，即使兩岸沒開戰，台灣的經濟恐怕也會委靡不振。



南台灣兩岸關係研究學會3日下午在高雄舉辦“2024年台灣大選與兩岸關係展望與前瞻”座談會，邀集南部專家學者與會討論交流意見。



金門烈嶼鄉出身的吳連賞表示，兩岸在民進黨執政這7年半以來，官方互動冷、學術互動冷、觀光旅遊互動也冷，到現在就連貿易活動也逐漸生變，他個人認為，假設2024大選由“台獨”立場鮮明的賴清德當選，兩岸關係交惡的情況會更嚴重。



吳連賞說，許多人認為，2024大選攸關兩岸和、戰是“危言聳聽”，但相關風險不可否認，沒有人敢百分百保證兩岸衝突風險還在可控範圍內，即使兩岸沒有起衝突，也絕對是“繁榮與蕭條”的抉擇。



吳連賞以高等教育及觀光產業發展為例，他已在高教界服務41年，2016、2017年大陸在台學位生有1萬多人，交換生大約有5萬多人，2017年這個數字就開始遞減至2到3萬，2018年迄今只剩下3到5千人，學位生前年還有3千人，去年還有1千多人，今年卻只剩下400人，今年9月起恐怕完全歸零。

