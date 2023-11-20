束沐：借鑒大灣區經驗探索閩台融合新路

中國評論通訊社編委兼研究部主任、中評智庫基金會研究員束沐（中評社 李子寧攝） 中評社北京11月20日電（記者 李子寧）由北京聯合大學台灣研究院與香港兩岸智庫聯誼會共同主辦的“思想者論壇”10月20日下午在北京聯合大學舉行。論壇上，中國評論通訊社編委兼研究部主任、中評智庫基金會研究員束沐表示，粵港澳大灣區“四大平台”前海、橫琴、南沙、河套在推動融合發展方面的實踐經驗和制度設計，可以結合實際情況在福建兩岸融合發展示範區試點和推廣。



粵港澳大灣區“四大平台”是“一國兩制三法域”的融合發展試驗區



束沐表示，2021年9月以來，中央先後印發《橫琴方案》、《前海方案》、《南沙方案》、《河套規劃》，“四大平台”規劃建設全面提速。“四大平台”不僅標誌著香港、澳門進一步融入國家治理體系，也意味著中央決定在實行社會主義制度的內地劃出部分地區允許一些港澳制度法規在當地實施、適用或銜接，鼓勵大膽探索、先行先試，形成示範效應。



他認為，這是“一國兩制”實踐25年來在理念、制度、實踐上的重大創新和突破，可以歸納為四個重點：第一，邊境設立“特區”，實行更加特殊靈活、自由開放的管轄權安排；第二，建立共同治理機制，港澳人士可以參與當地事務管理；第三，司法、稅務制度在一定範圍內相互適用；第四，社會保障體系全面接軌。

