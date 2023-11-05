中評鏡頭：新竹少年刑務所演武場　風華再現

新竹市少年刑務所演武場位在新竹市廣州街，至今已有88年歷史。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月5日電（記者 盧誠輝）新竹市少年刑務所演武場位在新竹市鬧區廣州街的巷弄內，原為日據時期新竹少年刑務所獄政管理人員職務官舍，至今已有88年歷史，2012年被新竹市政府列為市定古蹟，並啟動修復工程，2021年11月正式開館營運至今。



家住附近的蔡先生指出，演武場過去是司獄官訓練武藝、體能的場館，附近還有18棟官舍分由不同階層管理人員住宿使用，是台灣少數保存完整的大面積官舍建築群，但過去因年久失修，荒廢很長一段時間，一度成為治安死角，讓附近居民相當頭痛，後來經過居民多次向新竹市政府陳情反應，終於在前年修復演武場改成展覽館，但附近的18棟官舍卻仍荒廢至今。



中國國民黨“立委”鄭正鈐表示，他接到居民陳情後便向新竹市政府瞭解狀況，才得知市府因經費有限採分階段修復方式進行，但過去1年多才修復1棟宿舍，速度實在太慢，他便積極向“文化部”爭取經費，目前已獲補助新台幣1.6億元，希望能加快修復速度，讓該地成為新竹市的文化新亮點，並徹底解決附近居民的困擾。



新竹市少年刑務所演武場為西式鋼構與木構結合，上鋪日式黑瓦，屋脊架設高聳，演武場修繕完成後，室內主要規劃兩大展覽，除呈現少年刑務所過去的空間場域及監獄相關文史外，也保存了許多原舊木料、門窗及地板，現在每周二到周日免費開放民眾入場，經常吸引許多遊客到此參觀。