劉宗夏：藍白合看似瀕臨破局　其實還在喊價

藍白合的情勢有很大的轉變。 中評社台北11月5日電（作者 劉宗夏）藍白合的議題持續在媒體上熱炒，但是情勢卻有很大的轉變！本來國民黨的支持者給黨中央很大的壓力，希望能夠促成這個勝算非常大的組合，柯文哲的一言一行受人矚目，但是由於這一段時間，不管是柯文哲本人，還是他的幕僚或者是支持者，都展現出對於侯友宜輕視的態度，導致藍營基層對於藍白合的態度逆轉！



這個逆轉是對柯還有民眾黨有很大殺傷力的，國民黨支持者的主流民意已經改變，覺得柯文哲狂妄，國民黨要有提早備戰藍白破局的打算，這也等於是讓柯文哲沒有後路，怎麼說呢？因為如果藍白合破局，柯文哲想要拼棄保當選“總統”，必須要有大批的藍營票投靠，但是這陣子柯的態度傷透了國民黨支持者的心，從期待變成憤怒，寧願拼到底也絕對不可能放棄侯友宜。



柯文哲當然可以再回頭找郭台銘合作，但是郭台銘要當副手的機會應該也不高，雖然可以用合作不搭配的形式，但是近期郭台銘連署不法情事全台延燒，民意支持度低落，柯未來如果吃這個回頭草，會有什麼好結果？不但沒有好處還不知道會爆出什麼樣的醜聞！



而最近又有民調顯示柯的支持度大幅下跌，侯友宜已經拉開領先差距，這顯示了藍營選票更加凝聚，跟藍營基層對柯不滿同仇敵愾的情況發展一致，柯文哲怎麼把自己玩到路越走越窄？關鍵就在於輕視、踐踏侯友宜，自恃口才好反應快，以為多數年輕人都喜歡這一套，犯了眾怒卻不自知。

