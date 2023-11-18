林菁菁：發揮港台科研功能推動科技融合發展

香港兩岸客家研究中心董事長林菁菁（中評社 李子寧攝） 中評社北京11月18日電（記者 李子寧）中評智庫思想者論壇：“融合發展與港台機遇”日前在北京舉行，香港兩岸客家研究中心董事長林菁菁在論壇上表示，當前第四次科技革命浪潮正在改變全球經濟格局，科技產業成為全球經濟增長的重要驅動力，科技創新成為國家核心價值，兩岸同胞應通力合作，加快科技自立自強，齊心合力打破美國的科技霸凌。



林菁菁表示，香港回歸二十六年，特區政府積極落實“一國兩制”的政策，背靠祖國、面向世界。在金融、貿易、航運、稅務及信息服務等方面，配合粵港澳大灣區的建設，為國家經濟發展發揮了重要作用。特區政府高度重視高科技及信息科技發展，憑借成熟的科技創新體系、國際化高端人才的聚集優勢，香港在基礎研究、應用研究和面向市場的開發研究方面均取得豐碩成果，位居全球創新前列。對比科技產業鏈三個核心環節，香港在科研方面優勢明顯，而內地在實驗開發和產業化市場方面具有更大潛力，兩地在互補性優勢恰好可以實現科技成果的良性轉化和創新驅動發展，推動“香港研發＋內地產業化”融合發展將是一個全新的探索。



林菁菁指出，“香港研發＋內地產業化”的創新融合發展模式，跨越制度和人文差異，特區政府行之有效的政策引導和制度安排甚為重要。



一、搭建粵港澳跨區域科技產業化落地服務平台



通過政策和制度創新，打通應用基礎研究和產業化連接的橋梁，實現重大科技項目聯合研發、研究成果和智慧財產權跨區域交易，將“香港研發”的產品快速推廣到全國科技創新產業化的浪潮中。

