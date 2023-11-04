侯友宜呼籲　不要戰機要客機不要危機要商機

侯友宜強調首要責任是避戰。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月4日電（記者 張嘉文）中國國民黨2024參選人侯友宜今天下午在台北市舉行大造勢，他強調，目前“國家安全”面臨很多挑戰，就是政府出了問題，大陸戰機飛過來台灣的數量暴增，政府卻不願意面對兩岸兵兇戰危的情況，當作沒看見，民進黨賴清德甚至以務實“台獨”工作者自居，怎麼讓人民放心，怎麼不引戰呢？



侯友宜說，“總統”最重要的責任就是避戰，“我們不要戰機，我們要客機，我們不要危機，我們要商機，我們更要創造和平好時機！”



這場造勢再台北市府前廣場舉辦，主持人宣布現場湧入4萬名支持者力挺，包括馬英九、國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、前高雄市長韓國瑜、前台北市長郝龍斌、中廣董事長趙少康、副主席連勝文等大咖都到場力挺，展現藍軍大團結。



侯友宜在蔣萬安陪同下大進場，是整場活動壓軸。他致詞先提到與台北市的過往，第一份工作就在台北市刑大，負責槍擊、綁架等重大刑案，隨時待命、出勤，曾經看到同仁當場被擊斃，跟歹徒駁火三千發子彈，但他跟所有警察弟兄毫無畏懼，就是用生命守護民眾的生命財產安全。



侯友宜強調，非常感謝這片土地還有人民的孕育，讓他有機會一路成長，也讓他在這成家立業，他永遠感謝台北市民，有你們真好。



侯友宜接著稱讚蔣萬安年輕有為，有理想抱負，不但雙北經常合作，更串起北北基桃宜的合作平台，推動1200月票、捷運系統建設等，彼此溝通順暢，尤其蔣更讓大家看到台北市更好的明天，解決了多年的大巨蛋沉痾。



侯友宜提到，彩虹之美是因為顏色共融，台灣不應該分什麼顏色，他感受很深的是，在新北市疫情最嚴峻時刻，以及推動建設過程中，碰到許多阻礙，就是因為“中央政府”集金錢權力在手裡，卻忘了台灣人民都是人民，“不是衹有你的顏色才是你的人民！”只要他當選，一定把台灣人民照顧好，人民的小事，就是我們的大事，不遺忘任何一個人。



對於為何要參選，侯友宜說，就是因為“國家安全”面臨很多挑戰，政府出了問題，AIT主席羅森伯格說不支持“台獨”，要兩岸對話，許多國際友人也都在關心台海問題，但如今，大陸戰機飛過來台灣的數量暴增，政府卻不願意面對兩岸兵兇戰危的情況，當作沒看見，賴清德甚至以務實“台獨”工作者自居，“怎麼讓人民放心，怎麼不引戰呢？”



侯友宜強調，他會用生命保家衛國，並跟所有“立委”參選人一起，把民進黨的貪贓枉法全部抓出來，請大家在明年1月13日，也是蔣經國逝世紀念日，一起站出來支持侯友宜，支持國民黨“立委”參選人，他會效法經國先生務實穩健、默默為台灣付出的精神，解決人民痛苦，帶領“中華民國”、帶領台灣走過危難。