蔣萬安：綠網軍肥貓賺飽飽　人民喘不過氣

台北市長蔣萬安。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月4日電（記者 張穎齊）2024激戰，中國國民黨2024參選人侯友宜暨“立委”選舉台北誓師大會4日下午2點於台北市政府前廣場盛大舉辦。國民黨台北市長蔣萬安出席致詞，砲火四射，痛批民主進步黨完全無視民意，讓網軍側翼、高官肥貓賺飽飽，人民被壓得喘不過氣來，更讓兩岸沒有和平的跡象，民進黨沒有實現選前的承諾，沒有和平、台灣沒有發展。



現場與會者包括侯友宜、馬英九、國民黨主席朱立倫、副主席連勝文、前高雄市長韓國瑜、前台北市長郝龍斌、蔣萬安、中廣董事長趙少康、侯友宜台北市顧問團總團長張平沼、台北市議長戴錫欽、台北市黨部主委黃呂錦茹、8席台北市藍委參選人張斯綱、游淑慧、王鴻薇、李彥秀、鍾小平、羅智強、徐巧芯、賴士葆等。另外還有國民黨秘書長黃健庭、藍委曾銘宗、李貴敏、張育美、李德維、溫玉霞、游毓蘭、吳斯懷、新北藍委參選人張智倫、林國春、公教軍警消總會長劉盛良等。



蔣萬安陪侯友宜大進場後，身兼侯友宜台北市競選總部主委的他，致詞時拉高分貝，聲嘶力竭怒批，完全看不到民進黨有重視民意，現在大家走到超市，害怕買到爭議的進口蛋，怕吃到萊豬，孩子更擔心施打到有疑慮的疫苗。



蔣萬安質疑，執政黨編列的特別預算中，負債有多少？還是都被民進黨的網軍側翼、高官肥貓拿去賺到飽？人民已被壓得喘不過氣，民進黨要好好說清楚，國民黨台北市這8席“立委”參選人也都要進“立法院”去揭弊。



蔣萬安說，另外也沒看到民進黨有實現選前承諾，看不到兩岸有和平的跡象，台灣未來10年發展關鍵，就在兩岸和平，侯友宜堅定說出反“台獨”、信守“中華民國憲法”，所以衹有侯可創造兩岸和平穩定，沒有和平、根本別提發展，有和平才、有繁榮的契機與可能，大家要全力挺侯。



蔣萬安也提到，這場很像他去年台北市長選前之夜，侯是他的政治前輩，他在新北市塭仔圳觀摩時，侯有詳盡解說，花了3年協調4000多家鐵皮工廠，動員1萬7000多人次去處理，足見侯的務實、遠見、魄力、執行力，侯執政對台北發展也會更快更好，可看到社子島牽涉到“中央”權限，他非常希望跟“中央”好好當面溝通，但他多次邀約，迄今還在等“中央”。



最後，蔣萬安也一一唱名8名台北市藍委參選人，並細心說出8人的介紹，讓8人都直點頭、微笑比讚，蔣重申，懇請大家支持侯，才能維持兩岸和平穩定。