侯友宜在台北大造勢　民進黨在市議會小造勢

民進黨台北隊相較鄰近的國民黨大造勢，有些冷清。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月4日電（記者 張穎齊）2024激戰，中國國民黨2024參選人侯友宜暨“立委”選舉台北誓師大會4日下午2點於台北市政府前廣場盛大舉辦，豈料同一時間，民主進步黨台北市黨部也在非常近距離的台北市議會舉行小型造勢會，頗有短兵相接氛圍。賴清德台北市競選總部主委陳時中對此表示，形式不一樣，沒有比較的感覺。



民進黨台北市黨部主委張茂楠今日下午2點在台北市議會1樓交誼聽，舉行民進黨台北市黨部賴清德“總統”暨“立委”聯合造勢及第19屆市黨代表大會，並號召邀請陳時中、8名台北市綠委參選人到場，但實際到場卻僅有陳時中與5名綠委參選人，其他3人、甚至包括賴清德台北市競選總幹事的吳思瑤卻沒來。



相比一旁台北市府前廣場的萬人挺侯造勢，民進黨台北隊造勢活動不足百人，有些冷清。



現場與會的有陳時中、張茂楠、綠委高嘉瑜、吳玉琴、綠委參選人謝佩芬、吳沛憶、許淑華、王閔生，另外還有民進黨台北市議員李建昌、顏若芳、陳賢蔚、林亮君、洪健益等。而重要參選的綠委吳思瑤、綠委參選人王世堅、社會民主黨“立委”參選人苗博雅3人卻因另有其他行程未到場。



會後中評社記者訪問陳時中，詢問相較國民黨大造勢，民進黨台北隊被比較下去？陳時中回應，應該沒有啦，國民黨那個是對所有群眾的，而他們民進黨台北市是針對黨代表的部分，形式不一樣。



陳時中也說，現在還不做台北市能拿幾席“立委”的估算，都還在努力中，這2個月還有很多事需要做，但他相信到最後，還是會獲得勝利，近一點再評估，現在就不做評估了。



高嘉瑜致詞時，也再度向現場民進黨支持者致歉，表示自己過去言行對大家多有得罪，她個人造業個人擔，要對大家講抱歉，隨後深深鞠躬。陳時中與現場幹部們也鼓掌勉勵，高嘉瑜也從早到下午都與陳合體，陳說當然會支持高。



吳沛憶致詞時則說，賴清德現在民調雖領先，但藍白有可能整合，也有可能完成棄保，民進黨都要做好準備。許淑華也展現高能量的朝氣，請大家全力支持賴清德與自己。