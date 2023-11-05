中評鏡頭：桃園慈湖夜來香　張善政開心揭幕

慈湖重新開幕每晚都有水舞和水幕秀。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園11月5日電（記者 盧誠輝）桃園市大溪慈湖兩蔣雕塑公園在今年2月封園修繕，歷經9個月後終於在昨晚重新開幕，吸引逾千人潮到場朝聖。中國國民黨桃園市長張善政也出席開幕典禮，他除邀請全台民眾一起到慈湖重新感受兩蔣雕塑公園的嶄新面貌外，也強力推薦遊客千萬不要錯過每晚的水舞和水幕表演。



張善政表示，大溪慈湖園區在昨晚重新開幕，慈湖從2月1號開始進行整修到10月底結束，過去這9個月來，民眾都非常期待，昨晚總算不負眾望，以嶄新的面貌來面對大家。



張善政指出，這次除了把慈湖園區做了一番翻修以外，民眾最在意的兩蔣銅像共271座也做了全面的翻修跟整理，還有很多復古特色場景也一一呈現，相信民眾再來慈湖會發現感覺煥然一新，為了慶祝慈湖重新開幕，從即日起到11月30日止，每天晚上在慈湖都會有精彩的水舞和水幕表演，歡迎全台民眾一起到慈湖來欣賞慈湖的嶄新面貌。



大溪慈湖兩蔣雕塑公園從2006年修繕開放後已13年沒有進行大規模整修，園區內多數雕塑及步道設施早己斑駁破裂，桃園市政府為此向“交通部”觀光署申請新台幣5500萬元的經費展開整修，歷經9個月的整修終於完工，11月4日重新開放民眾入場。

