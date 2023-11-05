中評關注：賴清德造勢　支持者普遍冷漠

賴清德在新北市舉行造勢，支持者多是動員來的，熱情度不夠。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月5日電（記者 黃筱筠）民進黨2024參選人賴清德競選總部成立大會，首場選在台南本命區，下午趕到新北故鄉參與造勢，但目標就是要與中國國民黨參選人侯友宜大拼場。侯還是現任新北市長，雖現在請假但動員力，比起民進黨還是比較厲害，侯10月14日當天動員人數，確實比昨天民進黨這場多。



民進黨昨天要求“立委”、議員有分配一定動員數量，現場人最多的時候確實上看萬人，但幾乎都是老人，缺少年輕人與熱情，整體氛圍、支持度與去年縣市首長造勢場很類似。支持者普遍冷漠，難以帶動後勢選情看漲。



新北市民有400多萬人口，只要能掌握新北市人口支持度，就是選舉關鍵。民進黨昨天請出參選新北市長蔡英文、蘇貞昌、游錫堃、林佳龍站台，但這四個人參選新北市通通失利。侯友宜在2022年尋求連任時，拿下115萬2555票。



蔡英文雖參選市長也是敗選，但在2020大選時，蔡拿下139萬3936票，超過對手韓國瑜；2016年選舉蔡在新北也拿下116萬5888票，贏過對手、當時新北市長朱立倫。



但2016年是國民黨“中央”執政，民進黨是希望政黨輪替的角色。與現在民進黨“中央”執政，要再挑戰下一屆同黨執政狀況不同。民眾目前對民進黨執政的厭惡感高，賴清德若想要在明年大選勝選，新北市得票數勢必要超越百萬票，才能有機會打敗對手。但在下架民進黨氛圍下，賴得票恐怕難突破蔡兩次得票，賴能有機會勝選只能建立在藍白分裂下。



目前藍白合瀕臨破局，很可能2024是三足鼎立情況，這會打破藍綠過去的版圖。台灣民眾黨參選人柯文哲會吸收到藍、綠部分選票。民進黨與國民黨目前看起來造勢場合欠缺年輕人，投票當時若喚不起選舉熱情，最多就是藍、綠鐵票出動投票。就像現在造勢動員的情況一樣，藍、綠支持度最多就是三成左右。



若最後大選真的是三強鼎立，民進黨與國民黨能否拉攏更多中間選民的支持，吸引更多非基本盤民眾支持，對藍、綠陣營就會更有利，至於柯文哲則看是否能吸收到更多厭惡藍、綠的票，就是柯勝選的機會。