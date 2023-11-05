中評關注：選戰話語權日益羸弱　賴清德急了

民進黨2024參選人賴清德。（中評社 資料照） 中評社新竹11月5日電（記者 盧誠輝）民進黨2024參選人賴清德近期選戰策略丕變，一改過去“躺著選”的佛系打法，一下左批中國國民黨2024參選人侯友宜，一下右酸台灣民眾黨主席柯文哲，當然更不會忘了堅定不移的“抗中保台”說辭。



藍白合吵了一個多月仍無結果，持續佔據各大媒體版面，藍白合變藍白拖卻鬥而不破，加上賴清德近來民調持續下滑，或許是因感受到危機意識，才會決定轉守為攻，一切只是為了搶回話語權，試圖讓選戰焦點回歸到自己身上。



賴清德過去除在台北偶爾會接受媒體聯訪外，到地方跑行程幾乎完全不甩媒體，面對媒體堵訪提問也完全漠視，甚至還曾發生幾次賴清德大進場，媒體搶拍畫面遭隨扈推開險釀衝突的場面，但近期這種最況卻明顯出現了改變。



10月27日晚上，賴清德到桃園輔選大進場，又有媒體因搶拍畫面遭隨扈推開，但身旁幕僚隨即上前安撫該名記者，並立即排除隨扈阻礙，安排該名記者可以有好的角度近距離拍攝賴清德。



無獨有偶，兩天後的10月29日上午，賴清德又到新竹縣輔選，竟罕見的主動安排媒體聯訪，讓許多媒體都相當詫異，但賴清德果然有備而來，一開口就以《白雪公主》童話故事中的“魔鏡”橋段說，只要問魔鏡“最希望藍白合的是誰？”、“全世界最希望下架民進黨的是誰”，那答案一定都是中國共產黨。



幾天後，賴清德出席活動接受媒體聯訪時又猛酸“藍白不是主流民意，更像是聯合次要敵人，打擊主要敵人”，對於藍白政黨協商提出的4點共識，賴清德也揶揄藍白合就是“空”，對他後續競選活動不會有任何影響。



但若藍白合對賴清德的選情真無影響，以賴過去“躺著選”的佛系打法，大可不必理會，對媒體也可以繼續維持高傲的漠視態度，但近期賴陣營的種種轉變，都說明了賴清德對藍白合長期佔據媒體版面，心裡還是有些擔憂的。

