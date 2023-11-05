林富男：柯文哲已清楚表明民眾黨的最終底線

柯文哲（左）與林富男（右） 中評社高雄11月5日電（作者 林富男）昨(4)日台灣民眾黨主席柯文哲“與哲同行壯遊台灣”來到南台灣，在屏東慈鳳官廟口開講，1000多名聽眾聚精會神聽柯文哲的演講。這番演說不僅反映了黨內的共識及柯文哲強烈的參選意志，也讓我們更加堅決支持柯文哲。柯文哲是經由民眾黨選舉決策委員會提名並獲中央委員會全體委員一致通過的“總統”參選人，在此關鍵時刻無退讓的理由。



柯文哲追求的，超越“下架民進黨”及單純的“政黨輪替”，是深遠的政治文化改革。簡言之，柯文哲志在實踐清廉、勤政、愛民及愛鄉土的價值，此即我們民眾黨長期堅守的“改變與進步”理念。柯文哲鮮明的觀點表達了共識：要改變、要進步的人往前走，要爭吵要算計的就留在原地繞圈圈。



柯文哲提出用“全民調”選出在野聯盟正副“總統”候選人，此舉尊重民主與科學，亦顯示決策之公平與透明，與台灣民眾習慣契合。此法能確保真實民意反映，團結各方力量，共同應對民進黨提名者。柯文哲設下高標準，願意先讓3%給國民黨提名的侯友宜，展現民眾黨的立場及最終底線，相信此法能讓民眾易懂，為台灣政治定下新道德標準。



走光明大道才是坦途，很會算計的人一定被人唾棄。我們深信，捨棄小我計較，方能集結一切渴望改變與進步的力量。柯文哲言行一致，堅實邁向目標。作為黨內資深成員，我們將推動更多進步行動，不在小圈子裡空轉。此種實幹的前瞻態度，乃我們所倡導，也映照我們對台灣政治未來的期許。



(作者：林富男，台灣民眾黨資深中央委員、選舉決策委員會委員)

