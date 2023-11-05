在中國式現代化道路上譜寫東北振興新篇章

東北是中國經濟格局中的重要一極，也是中國區域發展不平衡的短板地區。在推進中國式現代化進程中，解決區域發展不平衡問題自然會聚焦東北地區，補齊東北在全國發展不平衡中的這塊短板。 中評社北京11月5日電／2023年9月，習近平總書記在新時代推動東北全面振興座談會上的講話中指出，東北資源條件好，產業基礎比較雄厚，區位優勢獨特，發展潛力巨大。



中國社會科學報發表黑龍江大學經濟與工商管理學院教授喬榛文章認為，東北全面振興的核心在於找到發展機遇，並把這些優勢充分地發揮出來。推進中國式現代化是黨的二十大確立的全面建設社會主義現代化國家所遵循的道路。東北全面振興取得新突破，必須深度融入這條道路，既要在推進中國式現代化進程中把握更多機會，也要發揮東北地區對於推進中國式現代化的戰略支撐作用。前者是東北全面振興的題中之義，後者是東北全面振興的重要意義。聚焦後者，可以樹立起東北全面振興的更大決心，也可以尋找到更符合實際的振興之路。



為中國式現代化提供戰略支撐



文章表示，習近平總書記在黨的二十大報告中指出，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。新中國成立後，中國共產黨帶領中國人民持續探索中國式現代化道路，創造了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡。可以說，中國式現代化的形成和發展，為全面建成社會主義現代化強國提供了一條重要道路。而推進中國式現代化必須發揮全國各地區、各領域的作用，在廣泛協調和深度融合中找到一些有效的途徑。中國地域廣闊、資源禀賦各異、發展程度不同，要充分發揮全國的整體效應，唯有發揮各地區、各領域的比較優勢，並在新型舉國體制和市場機制的雙重調節下，才能實現各類要素資源的高效利用和優化配置。



東北地區擁有許多優勢戰略資源，可以圍繞維護國家國防安全、糧食安全、生態安全、能源安全、產業安全的“五大安全”，在推進中國式現代化中發揮戰略支撐作用。第一，推進中國式現代化需要走和平發展道路，需要穩定的國內國際環境，需要國防安全來保障。東北地處東北亞的中心位置，尚不穩定的東北亞局勢，凸顯了東北地區的國防安全責任和保障中國式現代化推進的安全需求。第二，推進中國式現代化需要穩定的生活環境，14億多人口大國邁向現代化必須有最基本的糧食安全保障。糧食安全具有底線特徵，在安全的環境下並不是特別凸顯，但在不安全的環境下具有無可替代的重要性。東北地區豐富的農業資源和較大的糧食規模，是現代化建設的一個重要基石。第三，推進中國式現代化需要滿足人與自然和諧共生要求，需要走綠色發展之路。擁有豐富生態資源優勢的東北地區，在構建自己的綠水青山的同時，還會產生巨大的生態溢出效應，為中國式現代化的綠色之路保駕護航。第四，推進中國式現代化需要堅實的物質基礎，更需要能源和產業來夯實。東北地區的能源優勢和重化工業中的“大國重器”，是中國式現代化進程中不可或缺的物質基礎。東北地區產業具有的生產資料屬性遠大於消費資料屬性的特徵，是國民經濟運行難以替代的因素。缺少東北地區的這些戰略資源支撐，中國式現代化的推進成本就會大大提升。因此，必須把發揮東北地區戰略資源優勢作為推進中國式現代化的重要環節之一。



加快補齊東北地區發展短板



文章指出，習近平總書記在黨的二十大報告中強調，中國式現代化是中國共產黨領導的社會主義現代化。中國共產黨領導和社會主義要求中國式現代化是全體人民共同富裕的現代化。全體人民共同富裕要求改變全國各個地區發展不平衡的局面，實現區域協調發展。改革開放以來，中國經濟持續快速發展，但由此產生了區域發展不平衡問題。自2000年起，國家實施區域協調發展戰略，先後推出西部大開發、東北地區等老工業基地全面振興、中部崛起等區域發展戰略，旨在解決地區發展不平衡問題。黨的十九大報告指出，新時代中國社會主要矛盾是人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾，解決地區發展不平衡成為推動中國經濟社會發展的重要方面。黨的二十大報告提出，高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。推動高質量發展，需要促進區域協調，深入實施區域協調發展戰略、區域重大戰略、主體功能區戰略、新型城鎮化戰略，優化重大生產力布局，構建優勢互補、高質量發展的區域經濟布局和國土空間體系。

