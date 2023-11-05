在推進共同富裕進程中促進人的全面發展

中評社北京11月5日電／習近平總書記指出：“促進共同富裕與促進人的全面發展是高度統一的。”共同富裕是中國特色社會主義的本質要求，實現共同富裕是中國共產黨人的重要使命。新時代新征程，必須在扎實推進共同富裕的進程中，促進人的全面發展。



共同富裕為人的全面發展提供堅實基礎



光明日報發表湖北省中國特色社會主義理論體系研究中心研究員、武漢理工大學馬克思主義學院教授鄧喜道文章表示，共同富裕將為人的全面發展提供充裕的物質基礎、豐富的精神世界。馬克思指出，需要是人的本性。人作為自然存在物，有著衣、食、住、行等物質性需求；人作為社會存在物，有通過社會交往、社會實踐來豐富精神生活的社會性需求。也就是說，人要實現自身的發展，不僅要實現物質生活需要的滿足，還要實現精神生活需要的滿足。共同富裕包含物質生活富裕和精神生活富裕兩個層面。習近平總書記指出：“物質富足、精神富有是社會主義現代化的根本要求。物質貧困不是社會主義，精神貧乏也不是社會主義。”因此，實現共同富裕不僅是經濟問題，而且是關係黨的執政基礎的重大政治問題。為此，要正確認識促進共同富裕與促進人的全面發展的互促關係，在推動經濟社會高質量發展中，必須讓發展成果更多更公平惠及全體人民，激發人民群眾自覺推動社會發展的內生動力，進而為人的全面發展創造更加普惠公平的社會條件。



從新時代人的發展過程看，共同富裕將為人的全面發展開辟更為廣闊的社會空間。馬克思認為，人的本質是一切社會關係的總和，人的發展受到具體的、歷史的社會條件的制約。人謀求自身發展的實踐是在一定社會關係下進行的，人的發展程度與社會關係息息相關。要促進人的全面發展，就要不斷完善社會制度、優化規則秩序，開拓更廣闊的社會空間，以此促進個體的人在社會交往中不斷實現自我突破、自我提升。黨的二十大報告指出：“我們堅持把實現人民對美好生活的向往作為現代化建設的出發點和落腳點，著力維護和促進社會公平正義，著力促進全體人民共同富裕，堅決防止兩極分化。”可見，我們追求的共同富裕社會，必須滿足人民群眾多樣化、多層次、多方面的需求，是一個經濟、政治、文化、社會和生態多方面協調發展、公平有序、自由互通的有機體。正是在此意義上，共同富裕將為人的全面發展拓展更豐富、更全面的社會關係，讓每個人都能夠在此空間和平台中充分發揮主動性和創造性，獲得發展自我和奉獻社會的機會，共同享有人生出彩的機會，共同享有夢想成真的機會，從而實現真正的全面發展。



人的全面發展是共同富裕的價值追求



文章稱，從價值追求上看，人的全面發展與共同富裕是同向而行的。馬克思在論述富裕時指出，富有的人同時就是需要有完整的人的生命表現的人，在這樣的人身上，他自己的實現表現為內在的必然性、表現為需要。與此同時，馬克思將人的全面發展的實質概括為“人以一種全面的方式，也就是說，作為一個完整的人，占有自己的全面的本質”。可見，共同富裕和人的全面發展具有內在的價值同質性。回顧中國共產黨領導中國人民的百餘年奮鬥史，從“使全體農村人民共同富裕起來”，到“一部分地區、一部分人可以先富起來，帶動和幫助其他地區、其他的人，逐步達到共同富裕”，再到“推動人的全面發展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展”，都體現了促進人的全面發展已深深根植於中國特色社會主義共同富裕的理論邏輯和實踐邏輯之中。

