提升服務業吸納就業能力

中評社北京11月5日電／前三季度就業數據顯示，當前就業形勢保持總體穩定。就業狀況很大程度上取決於經濟增長的質量和速度，就業形勢穩定表明國民經濟持續恢復，有力帶動了就業機會增加和就業崗位擴容。



智聯招聘數據顯示，第三季度旅遊業招聘職位數同比增長28.3%，高居各行業之首。另一個招聘狀況較好的行業來自新能源領域，延續到2027年底的購置稅優惠政策等激發了新能源車購買需求，帶動招聘需求同比增長23.8%。與此同時，較為靈活的外包工作形式被越來越多的企業所接受，帶動了專業服務、咨詢行業的發展，從而使這一領域招聘職位數與二季度一致，保持需求擴張態勢。



從人力資源市場用工需求熱點中不難看出，消費對就業的驅動作用明顯，特別是接觸型、聚集型服務業的明顯回升，增加了與消費相關的多個行業的人才缺口。服務業吸納就業能力持續增強，是經濟發展的必然結果，從近幾年的情況來看，服務業就業人數增長率已經遠遠超過全社會就業人數增長，同時其就業彈性系數也明顯高於其他產業。



當前，就業形勢總體平穩，但也面臨一定壓力，應進一步提升服務業吸納勞動就業的能力和容量。



跟隨互聯網進步的步伐，不少服務業企業通過信息技術、數字技術等全方位提高勞動生產率，就單個企業而言可能會減少用工需求，但從整個服務行業看，這一趨勢也為高質量就業提供了新的空間。服務業的加快發展會擴大就業容量，智能化程度提高則會增加專業技能人才的需求。如果能做到精準匹配，既穩就業又提效率並非不能實現。



這也是解決青年群體就業問題的一個重要切入口。作為新成長勞動力，從崗位需求看，青年人在就業市場上競爭力相對較弱。從青年就業意向看，專業錯配和期望錯配兩類情況比較常見。因此，促進服務業帶動就業，需要加大支持力度鼓勵創新創業，提高從業人員的素質和技能水平，培育發展新興服務業和高端服務業，為青年群體提供更多施展才華的機會。



來源：經濟日報 作者：敖蓉



