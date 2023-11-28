中評論壇：澳門經濟多元發展與轉型機遇對策

與會者合影（中評社 盧哲攝） 中評社澳門11月28日電（記者 盧哲）以“澳門經濟多元發展與轉型的機遇與對策”為主題的思想者論壇11月1日在澳門舉行。本次論壇由中評智庫基金會、澳門創新發展研究會主辦，邀請澳門科技大學校長高級顧問、商學院教授林志軍；澳門創新發展研究會學術顧問、澳大法學院教授駱偉建；南粵集團副總經理喬梁；澳門理工大學教授婁勝華；澳門創新發展研究會理事長劉景鬆；澳門大學社會科學學院助理教授李小勤；澳門經濟學會理事餘渭恒；澳門科技大學商學院教授劉成昆；澳門大學中國語言文學系博士研究生張政君及中評智庫基金會副執行長暨中國評論通訊社副社長王平，共同圍繞推動澳門經濟多元發展與轉型、澳門的機遇與對策、澳門應如何強化粵港澳大灣區的建設、如何建設可持續發展的經濟產業結構等議題展開探討。論壇由林志軍主持。



南粵集團副總經理喬梁在發言中表示，澳門是一個超微型經濟體，經過長期的觀察研究，自己提出“三個加”澳門經濟適度多元。其中，第一個“加”是“數字加（數字+）”，即澳門需要通過“數字+”推動服務業轉型升級，提升澳門經濟社會的運轉效率及政府工作效率。第二個“加”是“文化加（文化+）”，澳門在發展中醫藥國際化、高等教育及演唱會帶動旅遊方面，都有很多發展空間，澳門開應繼續深化研究“文化+”對澳門作為中西文化並存城市的貢獻。第三個“加”是“生命加（生命+）”，澳門應該把更多的生物經濟產業做大。



澳門理工大學教授婁勝華在發言中表示，澳門要推進產業多元化，必須要融入國家發展。但在實質上融入的過程中，政策存在很多衝突性的地方。婁勝華舉例說，澳門企業到底應該在澳門發展還是到大灣區發展，從政策層面面臨困惑。同樣，人才政策、人口居住政策及青年創業政策有些也面臨“一方面鼓勵，一方面不讓攜帶福利政策”，讓大家感到不理解。婁勝華認為，不少政策中的矛盾比較明顯，束縛了澳門融入內地的發展。



澳門大學社會科學學院助理教授李小勤從澳門中小微企業的角度，談澳門未來可持續發展的新局。李小勤表示，中小微企占整個澳門企業總數超過9成，雖然總的產出在GDP方面的比重較輕微，但涉及的數目是很大的，所以在澳門社會的覆蓋面非常廣，涉及的市民人數也眾多，它不僅關乎到旅遊業的多元化，更關乎到民生、民情和民意的走向。所以一直以來中小微企受社會各界關注，但是中小微企的問題——包括法制、持續發展等方面並沒有根本的解決。李小勤認為，澳門中小微企業看似門檻低、規模小，但麻雀雖小五臟俱全。在數據和網紅支持經濟的年代中，小微企業不僅是澳門經濟或旅遊的亮點，若能繼續擦亮，小微企雖然小，也是能夠承擔文化傳承的重要作用。



澳門科技大學商學院教授劉成昆在發言中說，未來基於澳門的比較優勢、競爭優勢，或周邊的區域優勢來說，旅遊博彩依然是重點。在結構轉換期間，如何在保持經濟增速、復甦的當中，同時解決多元對衝可能結構調整所引致的一些風險，用較短的時間較小的代價來優化產業結構，實際上是一個關鍵的問題。劉成昆認為，從產業結構來說，還是要用區域一體化的思路來解決內部的結構調整；同時，現在需要打造一個增量崛起和存量變革並重的具體的產業組合。