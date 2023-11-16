中評編譯：澤連斯基的錯誤

烏克蘭總統澤連斯基 中評社香港11月16日電（記者 樂國平編譯）獨立智庫安邦咨詢（Anbound）於11月7日在歐亞評論網上發文，指出烏克蘭總統澤連斯基犯下了8個錯誤，這些錯誤導致了烏克蘭反攻不力，獲得西方援助減少，陷入了被動局面。以下是原文編譯：



澤連斯基無疑是一位偉大的烏克蘭領導人，但他不是聖人，他也會犯錯誤。在這裡，我們綜合總結他的一些錯誤：



1、低估烏克蘭的腐敗問題：腐敗在烏克蘭根深蒂固，儘管受到西方國家的批評，但烏克蘭並沒有有效解決這一問題。腐敗現象時有發生。例如，烏克蘭所有的農產品出口都由一家公司控制，農業產量變成了商業收入。儘管烏克蘭獲得了創紀錄水平的國際援助，但人們對其合理利用表示懷疑。



2、倉促撤換國防部長：前國防部長奧列克西·雷茲尼科夫與西方國家關係良好，他的離職對烏克蘭來說是重大損失。新任部長魯斯泰姆·烏米耶羅夫是一個相對不為人知的人物。在關鍵時刻，國家利益讓位給了內部政治。



3、對軍事裝備的關注錯位：澤連斯基獲取從艾布拉姆斯坦克到F－16戰鬥機等各種裝備的努力缺乏戰略重點，導致過多的承諾無法兌現。



4、過度干涉軍事指揮：夏季戰役期間，澤連斯基過度干涉軍事事務，導致巴赫穆特寶貴的烏克蘭兵力被消耗。最終的結果與他的承諾並不相符。

