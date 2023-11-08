台北醫院急重症大樓開工　綠三大咖同台

台北醫院急重症大樓開工動土典禮，賴清德、陳建仁、蘇貞昌前後三任“閣揆”出席。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北11月8日電（記者 楊騰凱）“衛生福利部”台北醫院今舉行急重症大樓開工動土典禮，民進黨主席、2024參選人賴清德、“行政院長”陳建仁、前“行政院長”蘇貞昌三位前後任“閣揆”聯手出席，形成賴率綠營大隊人馬進逼中國國民黨侯友宜新北市本命區的畫面，陳建仁、蘇貞昌發言也都非常挺賴，把政績歸給賴清德。



“衛生福利部”台北醫院急重症大樓新建案是2018年賴清德擔任“行政院長”任內所核定，後來招標過程四度流標，最後在2022年蘇貞昌擔任“行政院長”任內成功完成發包，急重症大樓為地上16層、地下四層的建築，預計2027年完工，工程經費約新台幣40億元。今日動土典禮成為民進黨主場，展現綠營面對2024大選的執政優勢。



今日台北醫院舉辦動土典禮，綠營部分包括賴清德、陳建仁、蘇貞昌、陳時中、“衛福部次長”王必勝，以及民進黨“立委”吳秉叡、羅致政、蘇巧慧等到場，陣容堅強。到場的藍軍人馬則有新北市副市長陳純敬、國民黨籍新北市議長蔣根煌、國民黨新北市議員戴湘儀，藍軍陣容相形薄弱。



台北醫院所在的新北市新莊區被視為偏綠選區，現任“立委”為蘇系的民進黨吳秉叡，吳秉叡自2016年起已連任兩屆。



動土典禮開始前蘇貞昌率先到場等候，先是迎接陳建仁到場，蘇、陳兩人是前後任“行政院長”，一見到面就互拍肩膀，彼此有說有笑，互動融洽。在等待賴清德到場的5分鐘空檔當中，蘇、陳不斷交頭接耳聊天，陳建仁還一度對蘇貞昌豎起大拇指比“讚”，對前任院長非常捧場，接著兩人一同迎接賴清德的車隊，並與賴清德一起入場。



蘇貞昌致詞時表示，今天賴清德、陳建仁與他三任“行政院長”都到場了，台北醫院急重症大樓是2018年賴清德擔任“行政院長”時裁定核準，讓大樓整個新建，如果沒有賴清德這麼做，今天我們就不可能聚集在這裡，所以特別要為新北、為鄉親感謝賴清德當年的魄力、遠見。



陳建仁則指出，我們台北醫院急重症大樓真的要謝謝賴清德，賴清德是專家，在當院長時通過這個計劃，而疫情期間勞工與原物料都很貴，所以計劃需要不斷修正，我們也要謝謝蘇貞昌任內給予足夠的經費，要給賴、蘇兩位熱烈掌聲，沒有他們就沒有今天的急重症大樓。



蘇貞昌、陳建仁的發言都非常挺賴，把政績歸給賴清德。