邀柯站台？徐巧芯、張斯綱：藍白小雞先合作

台北市2024藍營選將張斯綱、徐巧芯舉行“賴惠員論文抄襲新事證，賴主席處不處理？！”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月8日電（記者 張穎齊）2024藍白合卡關，中國國民黨高雄“立委”參選人李明璇卻喊出希望台灣民眾黨柯文哲幫她站台，柯立即答應，引發熱議。國民黨“立委”參選人、台北市議員徐巧芯、張斯綱8日則表示，國民黨對站台有相關規定，因此原則上還是與國民黨推出的2024參選人同台，不過他們認為反倒可以先藍白的小雞“立委”參選人之間，相互合作、站台，比如與民眾黨“立委”參選人蔡壁如互相同台，這也不會違反黨紀。



張斯綱、徐巧芯今日上午在台北市議會舉行“賴惠員論文抄襲新事證，賴主席處不處理？！”記者會。會後接受記者提問。



徐巧芯表示，原則上還是與國民黨推出的2024參選人同台，因國民黨對於站台邀約已有相關規定，目前藍白合“總統”局仍不清楚，但可看如何讓藍白“立法院”席次極大化，所以她認為此時更該做的，是藍白小雞之間的互相合作，國民黨在有些選區禮讓民眾黨，秉持政黨輪替、藍白“國會”過半原則，國民黨可全力幫蔡壁如站台，對抗民主進步黨新潮流的“立法院副院長”蔡其昌，不管“總統”局談得如何，小雞先相互合作，這沒有違反黨紀的問題，其餘等到國民黨主席朱立倫、柯文哲談的具體結果如何，他們再照規劃行事。



張斯綱笑說，他與藍委參選人游淑慧6月受訪曾喊出，歡迎對他們選票有幫助的2024參選人，都歡迎，結果他們被罵了一頓，國民黨中常會也通過跨黨助選辦法，裁示除非有向黨部報備同意，否則不允許他黨參選人來站台，如今藍白合會如何，都不知道，柯說最後30秒再決定，是否大逆轉？他不敢預料，但藍白合有很多層次的合作，先推在野過半、聯合政府，是朱、柯要做的事。



張斯綱說，蔡壁如的台中模式就可參考，國民黨台中市長盧秀燕助選蔡，蔡也幫藍委參選人林家興等人站台，民眾黨新北市議員陳世軒也幫藍委參選人站台，這都是非常好的示範區。藍白小雞彼此站台，免去2024參選人的尷尬，若要柯剛好經過他與徐巧芯的造勢或活動，也很怪，所以在藍白“總統”局還沒有共識下，為塑造諧和的氛圍，可循台中、新北模式。