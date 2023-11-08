李艷秋籲藍別全黨將就一人　與柯合作是災難

針對2024選舉藍白合議題，資深媒體人李艷秋在臉書發文表示看法。(照:李艷秋臉書) 中評社台北11月8日電／藍白合陷入僵局，中國國民黨與台灣民眾黨無法在2024大選人選產生方式達成共識，資深媒體人李艷秋提出質疑，柯文哲“全黨就一人”，國民黨該‘全黨將就一人’嗎?她認為，國民黨去年大選成績優異應要有信心，要讓參選人侯友宜認真打選戰。李也直言從柯文哲的“台獨”本質、毫無行政能力的表現，及反反覆覆的性格與言行舉止就可看出，若與他合作取得政權，恐會是台灣的一場災難。



李艷秋今天在臉書發文表示，最近看的相親影片情節都差不多，嘴上說著感情，心裡算著生意，李直言，我不是藉此影射藍白合，我說的就是藍白合。並指出國民黨端著德日歐洲選制追著民眾黨大選參選人柯文哲跑，柯卻一趟趟往鴻海創辦人郭台銘家跑，而郭的樁腳一串串的往檢方跑，這到底是個什麼鬧劇？



李艷秋表示，原先想下架民進黨的民意中，確實不少人期待藍白合，但隨著劇情越來越扯，看不下去掉頭走開的人也越來越多，的確，老二老三爭來爭去有個屁用？衹有老大能當“總統”不是嗎？



李艷秋進一步地分析現況，藍白要合不合，所有議題全被雙方的放話佔滿，該進行的選戰步驟全都卡住。且國民黨不敢對柯文哲說重話，更不敢檢驗柯文哲的人格和施政，誠惶誠恐的態度，難怪柯P騎到頭上成為‘恁北’!此外，民進黨2024大選參選人賴清德的政見無人檢驗、蔡政府弊端無人清倉，柯文哲一人就蓋掉民進黨8年的無德無能，下架民進黨的戰略目標越來越模糊，當國民黨發現沒時間再陪柯玩耍時，恐怕大局已定、支持者已經散去。



李艷秋感嘆，侯友宜連任新北市長時，狂贏對手林佳龍46萬票，創下新北改制後從未有過的紀錄，而柯文哲連任時，幾乎快被選民淘汰，最後是靠著蔡英文出手相救，才驚險保住位子。現在，柯卻能把一人政黨耍得風生水起，讓自己被各方瘋搶，大嘆智商沒有157，實在想不透怎麼會這樣!



李艷秋質疑，柯文哲的狀況是“全黨就一人”，國民黨難道就該“全黨將就一人”嗎？她認為，國民黨去年九合一選舉的成績優異，他們應該要有信心，放棄侯友宜加柯文哲可以贏的執念，讓侯認真打自己的選戰。李艷秋並直言，不需要有157的智商也可看出，就算和柯文哲合作拿到政權，以柯的“台獨”本質、毫無行政能力的表現、反反覆覆的性格及無法與人共事的事實，絕對會是台灣的災難。



最後，李艷秋表示，相親結束了，沒緣無份別勾勾纏，民主選舉本來就是自作自受，讓選民做決定吧