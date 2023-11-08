為不分區暖身？陳時中：由黨做整體安排

陳時中接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北11月8日電（記者 楊騰凱）台灣前“衛福部長”陳時中今陪同民進黨賴清德出席公開活動，外界好奇是否在為進入民進黨不分區“立委”名單暖身？針對是否受徵詢納不分區“立委”，陳時中受訪時表示還沒有，一切都要由黨做整體的安排，如果被安排在裡面，當然會盡力把份內事情做好。陳時中未否認進軍“立院”的可能。



民進黨預計下周公布不分區“立委”名單，不分區“立委”共34席，民進黨2020年拿下13席，外界普遍認為民進黨2024“立委”席次會縮減，能夠當選不分區“立委”的安全名單恐怕會降至12席或更少，形成僧多粥少的局面。外傳屬於蔡英文英系人馬的陳時中本屆可望進入民進黨不分區“立委”名單。



陳時中原為民進黨政府“衛福部長”，2022年代表民進黨參選台北市長，最後陳時中得票率31.93%，敗給中國國民黨蔣萬安的42.29%。



“衛生福利部”台北醫院今舉行急重症大樓開工動土典禮，賴清德、“行政院長”陳建仁、前“行政院長”蘇貞昌、陳時中、“衛福部次長”王必勝，以及民進黨“立委”吳秉叡、羅致政、蘇巧慧等人到場。



陳時中於會前接受媒體聯訪。



在民進黨不分區“立委”名單方面，是不是被徵詢過了？



陳時中表示，沒有，一切都還是要由黨做整體的安排，他沒有個人意見。



有討論讓你加入不分區“立委”嗎？



陳時中說，沒有，因為在選舉期間，重要的是黨怎麼樣做整體運作，讓選舉勝選、適才適所，這是一切最重要的事情。



如果民進黨把你安排在不分區名單裡面，是一張好牌嗎？



陳時中說，如果安排在裡面，我們當然會盡力，把我們份內的事情做好。