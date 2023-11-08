微妙！侯柯喬不定、“立院”藍白聯手打綠

國民黨團召開“‘國家’隊滿天飛 人民信任的有幾隊？”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月8日電（記者 張嘉文）2024大選藍白整合卡關，但“立院”藍白合的良善氛圍仍在，中國國民黨“立法院”黨團今天召開記者會，批評蔡政府執政八年成立的“國家隊”，都以特別預算或特別採購名目方式成立，閃避《採購法》事前審查、事後稽查，是以這為名濫用資源，進行特殊目的，例如選舉綁樁，或是大內宣將過失隱藏。



台灣民眾黨立法黨團今天同樣以此為主題召開記者會，名為“國家隊成效不彰，政府不該反批監督者”記者會，指出民進黨政府政策失準，引發民怨，面對批評不但不自我反省，還對媒體的監督與批評採取反擊與壓制的態度，嚴重違背新聞自由的價值。



藍白可說有默契同打綠營“國家隊”，在藍白整合談判卡關之餘，仍營造雙方合作的良善氛圍。



國民黨團是由“立委”賴士葆、林為洲一同召開“‘國家’隊滿天飛 人民信任的有幾隊？”記者會。



林為洲表示，民進黨政府成立的“國家隊”，高達40個之多，國民黨團體檢幾個民眾耳熟能詳的，如“綠能國家隊”部分，政府要用10年，花費2兆元購買綠電，錢都被“綠能國家隊”賺走。



林為洲提到，蔡政府說“國家隊”被汙名化，但被汙名化的原因是什麼？就是因為蔡政府成立了還做不好事情，所謂的“疫苗國家隊”，高端只有一個客戶是“中華民國”。“快篩國家隊”連小吃店、賣農藥都能取得販售許可；現在快篩試劑在衛生所堆積如山，即將過期，於是各縣市現在施打流感疫苗，還送2-10盒部等快篩試劑。最著名專案採購的“雞蛋國家隊”超思公司，50萬資本額，負責人出資1千元，取得4億多元採購案，得標契約書在公開的採購公報完全看不到，從頭到尾黑箱作業。



賴士葆則說，蔡政府成立40多個“國家隊”，本質上是“欺騙人民國家隊”，以為可以得到人民的信心，事實上蔡政府成立愈多“國家隊”，人民越沒有信心，因為這代表40多個行政單位的組織架構出問題、做不好、無法做？結果卻看到都是為特殊目的而量身訂做的“國家隊”，高端是最好的例子。



賴士葆認為，民眾只要看到政府推出“國家隊”，就知道出問題了，最後都是“詐騙人民國家隊”。