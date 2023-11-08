綠打柯不打侯　柯：哈！民調不接近會打我嗎？

民眾黨2024大選參選人柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月8日電（記者 鄭羿菲）民進黨最近主攻台灣民眾黨主席、2024參選人柯文哲，明顯“打柯不打侯”冷落國民黨參選人侯友宜。柯文哲8日笑說，哈，民調不接近，賴清德會打他嗎？民進黨“治國”不怎麼樣，選舉實在是一流。



柯文哲8日召開“軔性台灣 創造多贏”經濟政策記者會，柯文哲競選總幹事黃珊珊、民眾黨秘書長周台竹、民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會秘書長蘇進強、台灣中國文化大學全球商務學位學程兼任副教授杜震華、台灣經濟研究社長孫智麗等人出席。



柯文哲競選總幹事黃珊珊日前透露，本周安排柯文哲與副手拍照，表定8日至10日拍照。而傳出柯文哲矚意的前Yahoo大中華區董事總經理鄒開蓮，7日現身柯文哲競選總部，引起外界揣測“柯鄒配”成型，藍白合已破局。



柯文哲會後接受媒體訪問表示，鄒開蓮是我們重要的財政顧問，因為鄒在跨國企業當過台灣地區的最高負責人，是高階主管，所以很多東西還是可以詢問。另外，競選總部裡沒有攝影棚，所以外界說什麼與副手拍照，想太多了。



媒體追問，確定是跟鄒開蓮搭擋嗎？柯文哲則回應，這個慢慢等，最後就知道結果了。



至於柯文哲日前演講稱“討厭每次天災來要捐1個月薪水，沒有貪污哪來那麼多錢？”遭綠營攻訐批評。柯文哲說，這是一個真正正直清白在過日子的人所講的話，他當台北市長遇到這種事要捐款，他不會說大家捐一個月所得，他都是說了不起捐一日所得，要不然就是說大家自由捐。但社會上常常氛圍就是要捐一個月薪水，甚至還說要捐2個月，剛好那年有普悠瑪又有太魯閣，一般人真的一年能捐兩個月薪水嗎？這種財源不明，或是政治花費太多，是台灣政治敗壞的開始。