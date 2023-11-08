柯辦仍堅持比民調　嗆否則很難談下去

柯文哲競選辦公室發言人陳智菡。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月8日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、2024參選人柯文哲今日在記者會上秀出“求真”、“趨勢”、“世新大學”等三個單位所做大選民調，柯皆領先國民黨參選人侯友宜。柯文哲競選辦公室發言人陳智菡8日表示，柯文哲願意談在野整合，也是國民黨先提出的，但前提是要贏，就必須回應真實民意，民調數字比較高的人就應該帶領完成政黨輪替，若國民黨仍無法回應主流民意，那就很難繼續談下去。



媒體追問，今天秀民調出來，是否指若在野無法整合，國民黨會是罪人？陳智菡指出，我們不希望看到一個不想戰、也不願意合，只想拖這樣子的藍白整合方向。國民黨若一直想違背主流民意，不願採取民調方式整合的話，終究是徒勞無功，若無法用公平、公正、公開的方式來得到結果，最後不想戰，也不談合，只能拖的在野整合注定無法成功。



媒體追問，有沒有給國民黨回應的期限？陳智菡說，這幾天幕僚來來回回接觸，國民黨還是不要用民調，而是要用政黨協商的方式，但即便是政黨協商，還是要有機制，我們認為民調能順應民意，用科學方式確定這組人能完成政黨輪替，我們希望這週能有明確答案。



柯文哲8日召開“軔性台灣 創造多贏”經濟政策記者會，柯文哲競選總幹事黃珊珊、民眾黨秘書長周台竹、民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會秘書長蘇進強、台灣中國文化大學全球商務學位學程兼任副教授杜震華、台灣經濟研究社長孫智麗等人出席。



陳智菡會後接受媒體訪問表示，我們是用對比式民調，每份民調的有效樣本都是3000多份，相關數據、題目設計都可以提供給外界檢視。柯文哲已經釋出很大的善意與彈性，希望在野整合塵埃落定前，原本與副手拍照的動作都先暫停，但時間非常緊迫，11月20日就馬上要登記了，還是希望國民黨能回應比民調。



陳智菡說，國民黨雖有提日本模式、德國模式，但候選人都是把柯侯、侯柯綁在一起，這沒辦法分辨出到底柯文哲或侯友宜誰比較強，因此我們採對比式民調，就能確定是誰比較強，而這三份民調都可以看得出來柯贏過侯。



陳智菡強調，若今天大家目標一致是要完成在野整合、執政的話，應該用比較光明磊落的方式產出人選，最後贏得勝利，若今天不能用這種方式回應民意，那整合到目前為止都只是在原地踏步，若不能繼續走下去，我們也會準備接下來要走的路。