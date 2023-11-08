侯韓配有譜？許淑華：韓國瑜意願不高

國民黨南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投11月8日電（記者 方敬為）針對“藍白合”變“藍白拖”，國民黨內部開始有呼聲建議，中國國民黨2024大選參選人侯友宜搭配國民黨前高雄市長韓國瑜參選，以應對藍白合可能破局。國民黨南投縣長許淑華8日對此表示，據她瞭解，韓國瑜對擔任副手的意願不高，韓在這次大選傾向扮演啦啦隊的角色，侯韓配的機率低。她認為，藍白兩黨仍須盡最大努力設法合作，才是上策。



對於國民黨內“侯韓配”的呼聲，許淑華8日在南投縣議會受訪作上述表示，她說，韓國瑜已透過聲明否認侯韓配相關說法，韓先前已經清楚表達，這次大選的定位就是助選員，並在今年中的時候就向大家預告，後續將全台輔選。韓國瑜的承諾也說到做到，在每場侯友宜大造勢都出席助陣。上周也親自到南投拉抬“立委”聲勢，看起來並沒有擔任副手的打算。



許淑華說，韓國瑜非常清楚知道，現在國民黨必須要與台灣民眾黨2024參選人柯文哲有一個非常圓滿的合作。據瞭解，韓、柯互有交情，韓國瑜近期持續居中幫忙協調，包括做一些資訊傳遞的工作，希望能夠讓柯文哲認清現在多數民眾的期待。確實目前的政治現實是，如果藍白沒有合作，很難達成政黨輪替的目標。



許淑華指出，所以韓國瑜一直努力跟藍白兩位候選人溝通協調，希望侯、柯能夠真正合起來。在還沒有正式定案之前，她認為，大家會繼續朝合作的目標努力，韓國瑜是基於這樣的想法與目標，現在剩下沒有幾天的時間，期待兩黨以民眾的福祉為最大考量，摒棄自我立場，共促下架民進黨、達到政黨輪替。