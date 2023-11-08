雲林拒魚叉飛彈營區　侯友宜批官方未溝通

侯友宜接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗11月8日電（記者 盧誠輝）台軍方規畫在雲林縣虎尾建置魚叉飛彈營區，國民黨雲林縣長張麗善與國民黨議會黨團均表示反對。侯友宜上午在苗栗表示，民進黨政府有沒有跟人民溝通？有沒有讓人民做好預先準備？這些都是民進黨不敢說的事情，請民進黨針對目前兩岸兵兇戰危的事實，到底要如何因應，站出來說清楚。



侯友宜強調，民進黨政府應該把兩岸現在面臨的困境講清楚，大家都看到，美國軍事援助台灣、烏克蘭、以色列，且台灣已經被國際媒體報導是世界上最危險的地方，陸機擾台的次數也比3年前增加了30倍，光今年到現在將近4千架次，“這個事實有跟人民講清楚嗎？”



針對媒體報導台灣今年有“1996年台海危機移民潮”的氛圍，許多人備妥“第二本護照”已是進行式一事，侯友宜痛批賴清德的兩岸政策完全講不清楚，他只記得賴清德的兩岸政策就是想喝珍珠奶茶而已。



侯友宜今日上午到苗栗縣三義鄉“三義木雕博物館”公布文化政策，會後接受媒體聯訪指出，賴清德整天關在辦公室裡吹冷氣，真的不知道外面的世界是怎樣，這段時間他也看到許多媒體報導，好多人都要去買第二本護照，這是大家都清楚知道的事實。



侯友宜痛批賴清德指出，人民都已害怕到這種程度，但是到現在為止，賴清德的兩岸政策完全沒主張也說不清楚。反觀他對兩岸政策提出要用嚇阻、對話、降低風險的“3D策略”，才是能避戰不引戰的做法，而賴清德的務實“台獨”工作者主張只會引戰。侯友宜強調，賴清德真的是把兩岸問題當成兒戲看。