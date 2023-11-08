侯友宜拋五文化政策　兩岸對話文化先行

侯友宜今日在苗栗縣公布文化政策。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗11月8日電（記者 盧誠輝）中國國民黨2024參選人侯友宜上午到苗栗縣三義鄉“三義木雕博物館”參訪並公布文化政策，提出包括“推廣全民美學、力挺文青築夢、豐富文化產業、升級文資防護系統、打造中華文化中心”等五項主張，強調將以“文化相生，共營台灣；兩岸對話，文化先行”為主軸，目標“擦亮金馬、重振故宮，打造中華文化中心”，讓流行文化根留台灣，一起進入世界市場。



國民黨“立委”陳超明今日陪同侯友宜苗栗行程，屬藍軍的無黨籍苗栗縣長鍾東錦則未現身。



侯友宜表示，他主張要推廣全民美學，讓美感從小扎根，加強學校美育，重視各式藝術的欣賞教育，而博物館就是強而有力的社會教育機構，他因此主張全台各地的博物館每周開放一日讓民眾免費參觀，如此便可吸引更多民眾參觀，並刺激博物館內商家的買氣。



力挺文青築夢部分，侯友宜指出，將選定300名35歲以下具潛力的文化藝術創作者，每人補助3年、每月新台幣3萬元，鼓勵文化藝術創作者專心創作，但須每年提供一件作品並接受考核。另外，侯友宜也主張要每年提供1萬名18歲至25歲台灣青年，補助每人3萬元“出國”從事文化、藝術與創意等相關學習活動，並優先補助“出國”比賽、參展、領獎的青年藝術家“出國”交流。



侯友宜提到，他也要鼓勵更多人從事紀錄片與藝術影視作品的創作，維續台灣影像工作的珍貴傳承，政府也應投入Live house與小劇場的推動，並大幅度提高典藏品的經費，興建專責的典藏館，以共同收藏的方式，有系統有規模的購買珍貴文物與作品，此外也積極推動閱讀、獎勵作家、出版社、與書店進行閱讀生活提案，同時全力推動圖書館的升級與轉型，豐富“國家”文化產業。



另外，根據統計，2016至2022年間，全台有超過18處古蹟與歷史建築遭到破壞，侯友宜認為，文資古蹟與歷史建築應全面加裝監視系統，以達到文資零破壞的目標，且為有效管理公有古建築，應明定不同等級的維護標準。

