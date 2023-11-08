遭指曾參與共青團　李明璇嗆見一個告一個

國民黨高雄市“立委”參選人李明璇7日晚至高雄市前鎮分局報案，對於發文指她參加共青團和轉訊者，不排除見一個告一個 。（李明璇臉書） 中評社台北11月8日電／中國國民黨高雄市“立委”第八選區參選人李明璇被質疑曾參與“共青團”，他澄清參加的是兩岸大學生營隊，跟共青團八桿子打不著！7日晚並到高雄市前鎮分局報案，對於發文和轉訊者，不排除見一個告一個。



獨派台灣基進高雄市議員張博洋7日在臉書舉發李明璇曾參與“共青團”。當晚又在臉書發指出，李明璇去中國交流好幾次是事實，參加的夏令營具有統戰背景是事實，該營隊由中共中央統戰部授旗也是事實。李明璇年紀輕輕就擔任副團長是事實，以上事實由中共官媒人民日報刊登，更是有圖有證據。



李明璇7日在臉書表示，從選舉至今，她始終保持正面正向的選戰，結果民進黨現在傾全黨之力來攻擊她一人，民進黨是有多怕在她選區輸掉？她剛剛從前鎮分局完成報案，提告臉書暱稱“路希”之文章妨害名譽與毀謗、意圖使人不當選。



李明璇指出，凡轉發該貼文、繼續傳播李明璇參加共青團、擁有統戰背景之言論，不排除將見一個告一個。已經陸續搜集截圖每一個造謠抹紅的證據，舉凡民進黨“立委”參選人、市議員、台灣基進黨、網軍、側翼組織等，一個也不會放過。真的很可悲，民進黨不抹紅不抹黑就不會選舉。



