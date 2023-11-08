柯文哲：台灣應勇敢拚　要想辦法進RCEP

民眾黨2024參選人柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月8日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲8日表示，台灣企業的最大成本是關稅，目前幾個區域經濟組織，與台灣貿易總額占比，ECFA占比23%、CPTPP占26%、RCEP占57%。雖然知道很難，但台灣應“勇敢一點跟它拚”，要想辦法進入RCEP。台灣最大競爭對手是韓國，台灣全球FTA覆蓋率僅9.7%，但韓國已高達77.1%，因此台灣必須加入RCEP或比CPTPP重要，才能跟韓國在同一平台競爭。



柯文哲說，他訪美時最常被問如何看台積電赴美設廠，關鍵技術仍應留台灣，因此他主張設立《經濟安全保障法》，在“國安會”底下成立“經濟安全保障會議”，除決策重要物資穩定供給等，也要保護尖端重要技術，如台積電幾奈米以上才可移出台灣，設定《“國家”核心技術計劃認定辦法》、《政府機關委託補助出資“國家”核心關鍵技術計劃認定辦法》等。



柯文哲8日召開“軔性台灣 創造多贏”經濟政策記者會，柯文哲競選總幹事黃珊珊、民眾黨秘書長周台竹、民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會秘書長蘇進強、台灣中國文化大學全球商務學位學程兼任副教授杜震華、台灣經濟研究社長孫智麗等人出席。柯提出“制定《經濟安全保障法》”、“強化優勢產業自主”、“解決五缺，企業安心”、“提高獲利，成果共享”、“大步加入區域經濟組織”五大經濟對策，要打造具有耐受能力（Robustness）、備載能力（Redundancy）、恢復力（Recovery）、即時回應能力（Response）和彈性調適能力（Resourcefulness）的韌性台灣，創造多贏。



柯文哲表示，台灣經濟面對內部、外部困境，外部困境包括中美貿易戰，供應鏈移轉重組，從全球化變半球化，經過新冠肺炎後又變區域化、中國大陸對台展開貿易壁壘調查，甚至各界也在擔心ECFA會不會受影響，兩岸不確定性升高、俄烏戰爭也導致糧食與能源供需失衡、疫後全球經濟疲軟，通膨攀升等。



柯文哲說，台灣內部也有“五缺”問題（缺水、缺電、缺土地、缺工、缺人才），早在賴清德當“行政院長”時已是如此，現在還是如此，五缺其實源頭就是“民進黨執政缺乏長期計劃”，寧可補助進口雞蛋、補助進口豬肉，因為離選舉60多天，花錢撒幣比較快。



柯文哲指出，半導體產業為台灣主力，但會隨世界景氣榮枯影響，世界經濟景氣好，就跟著好，2022年台灣經濟好，因為世界需要晶片，台灣拚命生產，因新冠肺炎疫情影響世界經濟，造成庫存很多。從2022年下半年至今出口衰退，未來的產業經濟環境，需有避險概念，把所有雞蛋放在同一個籃子是危機。

