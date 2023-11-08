韓國瑜承認被侯友宜徵詢當副手　但無意願

國民黨2024參選人侯友宜（中）10月28日晚在高雄舉辦萬人大造勢，前高雄市長韓國瑜（右）、台中市長盧秀燕（左）到場助陣。（中評社 資料照） 中評社台北11月8日電／藍白合若破裂，中國國民黨前高雄市長韓國瑜會不會成為國民黨2024參選人侯友宜的副手，組成“侯韓配”？資深媒體人王淺秋8日透露，韓國瑜坦承有被侯友宜徵詢當副手，但韓強調沒有意願，只會當啦啦隊。



王淺秋，曾任高雄市政府新聞局局長、高雄市政府市政顧問、韓國瑜2020大選辦公室總發言人。



王淺秋8日在中廣節目《千秋萬事》中提到，她特別對此向韓詢問。韓國瑜說明此事是謠傳，並稱自己是中間人，希望促成大合作。且以他的個性，怎麼可能對老長官講出不禮貌、威脅恐嚇的話。



王淺秋進一步指出，她詢問韓國瑜究竟有無被實際徵詢擔任副手？韓坦言，“的確有”，但他只會好好當啦啦隊，目前沒有當副手的想法。韓國瑜也表達對侯友宜最大尊重，認為侯是候選人，一切由侯自己安排決定。



王淺秋談及韓國瑜對時局感到憂慮，早先外界敦促韓出面當桶箍，韓也很樂意，認為只要黨中央認為有必要就願意配合。但既然後來沒往這方向發展，韓就回去當啦啦隊輔選，在許多造勢場合都能看到韓盡心盡力。