APEC後返台？劉世芳挺蕭美琴是副手好人選

劉世芳。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月8日電（記者 黃筱筠）2024大選11月20日至24日進行候選人登記，參選人副手即將曝光。民進黨賴清德是否與駐美代表蕭美琴組成“賴蕭配”？新潮流“立委”劉世芳下午受訪表示，蕭美琴政治潛力很好，擔任副手是非常適合人選。她們在第一屆不分區“立委”跑地方爭取黨員支持，當時她是女性弱勢組代表，蕭是僑居組代表，兩人黨員票都是第一名。



賴清德昨預告，將在下下周公布副手人選。競辦發言人陳世凱今天表示，副手人選在登記前一天或當天就會知道，駐美代表蕭美琴、青平台基金會董事長鄭麗君有被討論過，副手將以女性為優先。



媒體追問最近有和蕭美琴聯繫嗎？劉世芳說，很少。



媒體再追問，蕭美琴是否17日舊金山APEC會議結束後就回台灣？她反問說，不是有人已經知道機票日期了嗎？她表示，蕭美琴現在最重要是處理APEC會議。媒體追問是17日結束後回來嗎？她沒有證實也沒有否認說，20日開始就是登記。



劉世芳說，蕭美琴到“立法院”是擔任僑選“立委”不分區，那是第一次“立法院”有不分區“立委”，蕭美琴是僑居組，她是女權弱勢組，當時政治組是前“立委”林濁水，當時還要跑全台灣的黨員投票，她跟蕭美琴有一起跑黨員投票，最後投票，他們都是各組第一名。



媒體追問有想過蕭美琴是賴清德副手人選嗎？劉世芳則說，蕭是非常好的人選，有潛在政治實力。



蕭美琴跟賴清德是否很搭？她也說，都很強，且可以保證副手一定是女性，因為每一組都是性別平衡，一定會是男女搭擋。美國總統拜登副手也是女性賀錦麗，男女搭配蠻好的。

