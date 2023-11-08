綠派系搶不分區　湧言會接連出事擔心掛蛋

陳茂松。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月8日電（記者 黃筱筠）民進黨不分區名單預計12日中執會通過，“正國會”中常委陳茂松今天受訪說，按照過去例子是政治組、專業組各半，但現在落在哪裡還不能完全確定，政治組可能衹有5至6位可以列入安全名單。現在連湧言會都在關心能否有一席進安全名單。



湧言會最近流年不利，綠委趙天麟發生與陸籍女子婚外情，且流出大批親密照受影響，現任不分區林楚茵也因新潮流系夫婿、陸委會副主委梁文傑最近被爆料進入招待所等事牽連。梁文傑被爆料更被指是特定派系想要拉下林楚茵所下的重手。



“立法院”共113席，以政黨票分配的不分區“立委”34席，這一屆民進黨與中國國民黨各13席，台灣民眾黨5席，時代力量3席。民進黨目前評估下屆可能衹有12名。



陳茂松表示，他有建議“雙重國籍”一定要先抓出來，這是一個原則問題，不要搞到最後，不分區委員有雙重國籍，那會很嚴重，審查過程一定要嚴格處理，不要一堆人有問題，下週會中執會會審核名單有沒有問題，但目前名單有誰，他也不知道，湧言會也不知道有沒有可以進入安全名單。



陳茂松今天中常會後受訪說，安全名單可能政治組就是5、6個，“正國會”去問派系領導人林佳龍，頂多一個派系一個至兩個，大派系兩個、小派系一個，“正國會”可能才一個。湧言會也擔心有沒有機會列入安全名單，連“立委”王定宇都在問他，他目前也都不知道名單有誰。

