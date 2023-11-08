朱立倫：藍內參民調侯柯、柯侯都贏民進黨

國民黨主席朱立倫今天談藍白合的議題時。手勢特別多。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月8日電（記者 張嘉文）對於藍白整合的問題，中國國民黨主席朱立倫今天下午在中常會上表示，根據國民黨內參民調，不管侯柯或柯侯都能夠明顯超過民進黨，兩者差距一直在誤差範圍內，這表示藍軍或白營、非綠的朋友最關心的是趕快團結在一起，趕快整合在一起。



朱立倫喊話台灣民眾黨柯文哲說，不要受主戰派的影響，主戰派每天製造障礙、困難，喊打喊殺很容易，從負面角度或對立角度，最後便宜了民進黨。



針對民眾黨公布的三份民調，朱立倫說，相信身為教授的柯文哲很清楚，這份民調，不是組合而是個人，這份民調最大的特點是把鴻海創辦人郭台銘放在民調中作為競爭者，這與本來大家要團結、整合在一起不一樣，這樣的誤差、偏誤有多大？至少每份民調有5%左右的偏誤，這不是我們要的目的。



他認為，應該是實實在在檢測當大家團結在一起，侯柯對賴蕭、柯侯對賴蕭，甚至郭賴對賴蕭，結果是怎麼樣？都可以讓媒體做出來，大家相信主流媒體的結果，也懇託主流媒體為了台灣、人民、讀者大眾，做出最有公信力民調。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中針對藍白整合卡關的議題，以及柯文哲早上在記者會秀出三份內參民調等狀況，做出以上表示。



朱立倫說，現在全民最關心如何團結所有力量、藍白合，我們仍會秉持最大的誠心、最多的耐心、換位思考的同理心，希望大家不要辜負超過六成以上的民意，不要傷了民眾的心。



朱立倫強調，沒有人希望兩岸有衝突或打仗，大家都希望和平，也希望台灣民主能夠政黨輪替，做不好的就下台，才有公平正義，而不是因為在野勢力的分裂或不團結，最後造成所有父母擔憂孩子會不會上戰場。



朱立倫指出，國民黨提出兩個方法，不管日本式或德國式都有國際相關依據，也都以民調作為最重要基礎，尤其德國式就是全民調，完全依照民調結果，由侯柯對賴蕭或柯侯對賴蕭的結果占一半，另外一半是政黨支持度，國民黨與民眾黨的相對支持度佔一半，就是全民調。為何西方民主國家堅持這樣？因為除了個人還有團隊，一定要有團隊的精神與團隊的支持



朱立倫並再次呼籲長期做民調的主流媒體，直接做出這樣的民調，將結果公諸於世，也不必去探究某家媒體民調是多少手機、多少市話？都尊重，在這段時間，以最快速度做的民調公布出來，每一份民調都是對比，也有政黨支持度，就可完整看出雙方整合起來是否能贏。