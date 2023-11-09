李乾龍析藍新北選情　小雞找柯加持有風險

新北市三重先嗇宮董事長、侯友宜新北市競選總部總幹事李乾龍。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北11月9日電（記者 楊騰凱）針對中國國民黨2024新北市“立委”選情，前國民黨秘書長李乾龍向中評社分析，新北市12席“立委”當中，國民黨會保住現有3席並再增加4席，達到7席過半。李乾龍透露，確實很多“立委”小雞希望找台灣民眾黨柯文哲站台，但他告訴小雞們，柯有時口無遮攔，不適合大位格局，大家要覺醒。



李乾龍曾任台北縣（新北市前身）三重市長，台北縣2010年升格新北市，李乾龍受當時新北市長朱立倫邀請，出任新北市民政局長，另外也曾擔任國民黨新北市黨部主委、國民黨秘書長，是國民黨在新北市的重量級大老。李乾龍現為新北市三重先嗇宮董事長、國民黨2024參選人侯友宜新北市競選總部總幹事。



新北市第1選區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山），民進黨提名前新北市議員何博文，國民黨提名現任“立委”洪孟楷。



新北市第2選區（五股、蘆洲、三重16里），民進黨提名現任“立委”林淑芬，國民黨人選未定，台灣民眾黨提名民眾黨發言人李有宜。



新北市第3選區（三重），民進黨提名前新北市議員李坤城，國民黨徵召前新北市議員蔡明堂。



新北市第4選區（新莊），民進黨提名現任“立委”吳秉叡，國民黨徵召新北市議長蔣根煌之子蔣欣璋。



新北市第5選區（樹林、鶯歌、新莊9里），民進黨提名現任“立委”蘇巧慧，國民黨：提名新北市議員洪佳君。