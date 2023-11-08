釋善意？賴清德：陸生應比照外籍生納入健保　

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北11月8日電（記者 黃筱筠）民進黨發言人張志豪會後轉述黨主席賴清德在中常會表示，健保牽涉的是健康人權，人權沒有“國界”，所以當我們用健保制度支持外籍生的時候，也應該以一樣的關心，將“中生”比照外籍生納入考量，希望“行政院”對此也進行研議。



賴清德在中常會最後提到，日前他代表蔡英文前往巴拉圭共和國，參加貝尼亞總統就職典禮，“外交部”也安排他與巴國參眾兩院的議長及外交委員會主席見面，其中，他們不約而同都提出台灣對於外籍生來台唸書納保有六個月空窗期的議題，希望“行政院”對此議題進行研議，讓外籍生參加健保之前的健康權益保障上更佳完善。



賴清德表示，健保牽涉的是健康人權，人權沒有國界，所以當我們用健保制度支持外籍生的時候，也應該以一樣的關心，將“中生”比照外籍生納入考量，希望“行政院”對此也進行研議。



據透露，因為賴清德是在會議最後談到相關談話，“行政院副院長”鄭文燦雖然列席中常會，已經是會議最後，並未回應以上談話。



2016年蔡政府執政後，“立法院”曾針對健保法修正草案進行政黨協商，然朝野針對民進黨團版本中，陸生納健保需全額自付保費，未能達成共識，最後因未能進入二、三讀程序，無疾而終。



民進黨今天召開中常會，會中邀請燦爛時光東南亞主題書店負責人張正以“東南亞移工在台灣的燦爛時光”為題進行專案報告，民進黨發言人張志豪會後轉述賴清德主席聽取報告後裁示。

