民進黨秘書長：趙天麟風波結束　賴民調回升

許立明。（中評社 資料照） 中評社台北11月8日電（記者 黃筱筠）據透露，民進黨秘書長許立明今日在中常會報告提到選戰整體態勢因兩週前，民進黨“立委”趙天麟與陸籍女子婚外情等風波影響，領先幅度略微縮小。感謝各方協助把這個風波結束，現在民調又漸漸拉開。



許立明也說，至於“藍白合”變成“藍白拖”，台灣民眾黨主席柯文哲優勢不再，民進黨2024參選人賴清德回到之前的狀態，但選舉不是衹有看民調，民調只是各項工具之一，還有組織、人情，甚至會有賄選狀況等，即使賴清德優勢存在，還是要戒慎恐懼面對各項挑戰。



許立明表示，柯文哲日前在高雄大學回嗆學生，還說與國民黨參選人侯友宜民調若是誤差範圍內，就算輸，又公布民眾黨內參民調，聲稱自己遙遙領先。這看出柯文哲一方面對國民黨羞辱，也是在用撕裂台灣的方式進行選舉。



他表示，相較之下，民進黨是以正面為訴求挺台灣，賴清德也不斷強調民主大聯盟，藍白合不如全民合，不管內部如何競爭，對外台灣應該團結在一起。面對國際複雜局勢，不管產業鏈重組或是外在挑戰都應該要團結，不要用撕裂的方式選舉。



許立明提到，有關於選戰步驟，台南市、新北市競選總部成立之後，其他縣市會相繼成立，選舉步驟按步就班整隊前進。



至於“立委”選戰，許立明說，針對“立委”參選人中新人，要展開一對一輔導，由許立明帶隊幫忙指導。會採取包裹式戰略，組織、文宣等都希望針對一些沒有選戰經驗的新人增加戰力。協助新人搶占新聞版面，利用區域作戰、連線作戰的方式，作為努力加強的方向，剩下60幾天投票，希望大家團結力拼勝選。





