幫郭連署又涉賄　前常委范成連遭國民黨開除

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月8日電（記者 張嘉文）中國國民黨中常會今日通過開除幫鴻海創辦人郭台銘收集參選連署書，又遭檢調查出涉及賄選且遭法院收押的前中常委范成連。國民黨考紀會主委黃怡騰會後指出，黨主席朱立倫在會中語重心長的說，基於對法律的尊重，又碰到損害黨紀的情況，國民黨只好忍痛執行黨紀處分。



范成連現任世界客屬總會理事長、京明光電照明集團董事長，原本也是國民黨中央“客委會”主任委員。



據黃怡騰轉述，朱立倫表示，國民黨把所有的黨員，尤其是黨員推選出來的幹部，都當成家人看待，家裡面如果有不合，當然會互相規勸，但范成連已經違紀在先，在被停權期間，又涉及法律所不允許的賄選行為，因為這個行為違反法令，而且情節嚴重，所以只能予以開除黨籍。



國民黨今天下午召開中常會，黃怡騰在會後轉述常會通過的黨紀處分案時，做出以上表示。



至於另一位被地方黨部陳報協助郭台銘連署的中常委沈智慧，日前國民黨考紀會通過給予停權3年處分，黃怡騰指出，昨日收到沈智慧的書面申訴，考紀會將依申訴程序進行後續處理。



此外，針對國民黨高雄市“立委”參選人李明璇日前宣稱，有意邀請台灣民眾黨參選人柯文哲站台助講，是否踩到黨紀紅線？



黃怡騰表示，考紀會有透過組織系統進行瞭解，根據李明璇的說明，她是有條件與前提的，如果藍白合有成，將來才會不排除邀請非藍非綠的人幫忙助講，但如果藍白合不成，就不會邀請柯文哲。



媒體追問，是否如果藍白不合，柯文哲就不能幫藍軍“立委”參選人站台？



黃怡騰說，藍白合有大選的合與不合，政黨票如何分配整合，以及區域“立委”各自提名及重組競爭的整合，他無法很簡單的用一句話來回答這個問題，未來考紀會將根據各種不同狀況，想定如何重申黨的決策、執行黨紀，會執行到對國民黨最有利的競爭條件狀況。