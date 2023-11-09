國家知識產權局介紹知識產權強國建設情況

發佈會現場（中評社 陸文煜攝） 中評社北京11月9日電（記者 陸文煜）國務院新聞辦公室於11月8日下午舉行國務院政策例行吹風會，國家知識產權局局長申長雨等介紹加快推進知識產權強國建設、有效支撐創新驅動發展有關情況，並答記者問。



申長雨表示，10月31日下午，國務院以“深入實施知識產權強國戰略，有效支撐創新驅動發展”為主題，進行第四次專題學習，李強總理主持學習並作重要講話，強調要深入學習貫徹習近平總書記關於知識產權工作的重要論述和重要指示精神，加快建設知識產權強國，更好服務構建新發展格局、推動高質量發展。丁薛祥副總理等國務院領導也提出明確要求。同時，近期國務院常務會議還密集審議通過了《專利轉化運用專項行動方案(2023-2025年)》和《專利法實施細則(修正草案)》等重要文件和法規，對有關工作作出部署，打出了一套知識產權領域的“組合拳”。



申長雨介紹，國家知識產權局認真學習貫徹習近平總書記重要指示和黨中央、國務院決策部署，會同國家版權局等部門深入實施知識產權強國戰略，有力支撐創新驅動發展。一是知識產權制度體系不斷完善。二是知識產權大國地位牢固確立。三是知識產權轉化運用持續加強。四是知識產權保護力度不斷加大。五是知識產權公共服務便利化水平明顯提升。是知識產權國際合作交流不斷深化。



申長雨指出，下一步，知識產權相關部門將站在黨和國家事業發展全局的戰略高度，進一步加快建設知識產權強國，更好服務創新驅動發展。一是持續完善知識產權制度體系，助力形成支持全面創新的基礎制度。二是不斷提升知識產權轉化運用效益，助力構建現代化產業體系。三是切實強化知識產權全鏈條保護，助力營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。四是大力加強知識產權公共服務和國際合作，助力暢通國內國際雙循環。

