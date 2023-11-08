有信心！柯：你叫40歲以下投國民黨很困難

民眾黨主席、2024參選人柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月8日電／2024大選藍白整合卡關，台灣民眾黨主席、2024參選人柯文哲8日在網路節目被問到，有信心贏過中國國民黨侯友宜？柯文哲表示，有啦，這其實有選民結構，這沒辦法，因為要叫40歲以下投國民黨很困難。



媒體報導，柯文哲8日下午接受網路節目《比特王直球對決》主持人楊文嘉專訪指出，侯友宜上周不是說最後通牒嗎？火車要開走了，結果上周五晚上全部開線上會議，核心小組討論到後面很有趣，對於怎麼應付侯友宜最後通牒，有人開始講說，先回到最基本問題，選舉目的是什麼，第一個當然希望政黨輪替，另外希望台灣因為這場選舉變好，新的政治文化比較乾淨什麼的。



柯文哲表示，如果選贏了，可是後來就是密室政治、分贓、用喬的，這不是很奇怪嗎？這樣選舉目的不見了，所以有兩個目的，政黨輪替跟台灣新政治，能兩個都有是最好，但也不要搞到最後“輸了選舉，民眾黨也毀了”，最後就被外界說，“你們都一樣，全部用喬的。”所以他當時就說，總要有比賽規則。



柯文哲也說，他最近遇到鴻海創辦人郭台銘，自己也是消遣他，比賽規則不知道怎麼敢參加比賽，至少他這次要求比賽規則要清楚，當時郭台銘自信滿滿說，裡面有自己的人，結果後來就被做掉。



至於有信心贏過侯友宜？柯文哲強調，“有啦，這其實有選民結構，這沒辦法，因為你要叫40歲以下投國民黨很困難啦，少年吔（年輕人）要投國民黨很困難。”