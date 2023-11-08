不分區名單下周出爐　國民黨：藍白各自努力

國民黨文傳會主委林寬裕（中）。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月8日電（記者 張嘉文）中國國民黨預定下週三（15日）將不分區“立委”名單送中常會通過，國民黨文傳會主委林寬裕8日受訪時說，因應藍、白整合，國民黨已經順延一週，目前受理推薦的收件作業確實已經截止，收到非常多各界推薦的人才。但因應藍白合的進度，名單審查工作還沒有開始。



林寬裕強調，不分區提名作業完全依照中常會的授權，並沒有影響其他的作業，衹有在審查這件事情上有一點推遲。



對於外界揣測，國民黨可能因應藍白整合，在不分區名單中容納部分的民眾黨人士？林寬裕說，政黨票絕對是各自努力，不會有疑問，藍、白兩黨都會推出自己的不分區名單，而且一定是各自努力。



林寬裕在國民黨中常會後轉述目前黨中央處理不分區名單“立委”的進度時，做出以上表示。



國民黨主席朱立倫在中常會上再次宣示，不分區“立委”名單絕對沒有任何政治壓力，絕對不可能有任何一塊錢的利益勾結，想都不要想，也不用也不需要也不應該來接觸或談這些事情。每一席都是最重要的關鍵。他感謝三位副主席與秘書長、侯友宜參選人，幫忙一起推薦、審查，也謝謝社會大眾推薦很多優秀人才。國民黨不斷尋才，希望能出現一個代表國民黨政黨實力，有加分正面力量的名單，希望展現在民眾面前，幫區域“立委”、大位候選人加分。



媒體在中常會後詢問林寬裕，是否藍白整合成功，部分民眾黨人士就會放入國民黨的不分區名單？



林寬裕連忙否認。他說，某些特定“立委”選區國民黨還未提名，理論上國民黨可以補提名，但並不會補提。因為大家在“立委”選舉已經有共識，但實際上還是會保留一些彈性，讓兩位黨主席在談的時候比較有空間可以處理，留一點想像的空間。但政黨票絕對是各自努力，這件事情不會有疑問，兩黨都會推出自己的不分區名單，一定是各自努力。