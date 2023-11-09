國家知識產權局答中評：審結12件重大案件

國家知識產權局知識產權保護司司長張志成（中評社 陸文煜攝） 中評社北京11月9日電（記者 陸文煜）國新辦於11月8日下午舉行國務院政策例行吹風會，介紹加快推進知識產權強國建設、有效支撐創新驅動發展有關情況。國家知識產權局知識產權保護司司長張志成表示，目前國家知識產權局共受理並審結兩批12件重大專利侵權糾紛行政裁決案件，下一步要加強行政裁決體制機制創新，完善行政裁決程序標準，強化行政裁決能力建設，讓行政裁決高效、專業、便捷的優勢更加顯現，豐富知識產權糾紛解決渠道，更好服務創新驅動發展。



中評社記者提問，重大專利侵權糾紛行政裁決制度是一項維護市場公平競爭秩序、保障專利權人和社會公眾利益的重要制度設計。請問，自制度實施以來，取得了哪些工作進展？未來將如何更好地發揮此項制度的作用？



張志成介紹，2018年12月31日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於健全行政裁決制度加強行政裁決工作的意見》，明確要求“要重點做好知識產權侵權糾紛和補償爭議等方面的行政裁決工作”。第四次專利法修改增加了國務院專利行政部門可以處理在全國有重大影響的專利侵權糾紛的有關規定。2021年6月，國家知識產權局印發《重大專利侵權糾紛行政裁決辦法》以及案件受理事項公告，正式啟動重大專利侵權糾紛行政裁決工作。重大專利侵權糾紛行政裁決制度的建立為快速制止侵權行為、及時保護專利權人和社會公眾的合法權益提供了有力保障，也體現了我國政府對加強知識產權保護、維護公平競爭的市場秩序的一貫重視。

