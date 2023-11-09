陸配已在國新不分區名單　賀樺：綠為何炒作

台灣新住民經貿文化交流協會理事長、陸配賀樺接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月9日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨可望將嫁到台灣30年的陸配、台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯列入不分區“立委”名單，遭到民進黨從上到下的圍剿。來台20年的陸配、台灣新住民經貿文化交流協會理事長賀樺接受中評社專訪表示，民進黨在分化陸配與台灣人，對陸配有歧視、排擠與打壓，為了選舉炒聲量，陸配是愛台灣這塊土地，也已是台灣人，希望不要拿她們來當作選舉操作的工具。



徐春鶯被台灣民眾黨列入不分區並非陸配第一人，2020年新黨不分區“立委”有賀樺，國民黨不分區還有牛春茹。賀樺向中評社說，如今徐春鶯卻被如此對待，很多台灣人會看不下去。台灣對外配取得“中華民國”籍的規定是滿4年定居，陸配卻要6年，本身是不公平的，陸配參政是為陸配爭取相關權益。



賀樺，出生於湖南省耒陽市，中國文化大學法學碩士，歷任海峽兩岸經貿文化聯合會理事長、新北市優秀模範勞工、新黨中常委、新黨2020不分區“立委”參選人、大愛媚小愛媚有限公司董事長等，從事化妝品代工，曾榮獲兩岸文學詩人貢獻獎等。



賀樺表示，她是2003年嫁來台灣，現已屆20年，也早已取得“中華民國”籍，是台灣人。她也認識徐春鶯，徐一直很關心陸配，為台灣新住民付出很多，如今看到她被抹黑、抹紅，很不捨。陸配取得“中華民國”籍，拿到護照就是台灣人，到大陸還需使用台胞證。她很支持徐春鶯，無奈被意識形態操作。



賀樺說，民進黨與陸委會現在卻都在胡說，為了獲得選票，打擊陸配，還說陸配從事統戰，以欺騙台灣人，讓台灣人看到陸配、看到統戰就害怕，只為進行“台獨”、兩國論，但民進黨的新住民事務委員會寧家榮也是陸配，是雙重標準嗎？賴清德要故意打壓陸配，恐將有反作用力。



針對民進黨質疑徐春鶯是共產黨員、國家幹部、有配車，還參加統戰音樂會。賀樺說，徐春鶯已說自己不是共產黨員，公務員不一定是共產黨員，且公務單位本就有公務車，民進黨不瞭解大陸，卻刻意抹紅，要加入共產黨是要經過層層考核，非常嚴格，而兩岸之間的民間交流活動很多，民進黨卻都抹統戰，是無稽之談。