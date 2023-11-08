雲林虎尾設魚叉飛彈基地　藍選將丁學忠反對

國民黨“立委”參選人、虎尾鎮長丁學忠8日表示堅決反對，在雲林縣虎尾鎮設置魚叉飛彈基地。（榮耀海線丁學忠臉書） 中評社台北11月8日電／台軍方擬在雲林縣虎尾鎮設置魚叉飛彈基地。虎尾鎮長、中國國民黨“立委”參選人丁學忠8日表示堅決反對，他強調這與虎尾未來的城市發展背道而馳，也不符合人民希望和平安定的期待。“和平比戰爭更重要，交朋友比製造敵人更好”，讓台灣保持和平繁榮與進步，才是政府要優先考量的事情。



丁學忠參選雲林第一選區（麥寮鄉、臺西鄉、東勢鄉、褒忠鄉、土庫鎮、虎尾鎮、四湖鄉、元長鄉、口湖鄉、水林鄉、北港鎮）。他的對手是現任“立委”、前雲林縣長蘇治芬。



2020“立委”選舉，民進黨選將蘇治芬以9萬4786票，得票率50.61%打敗國民黨張嘉郡的8萬6862票，得票率46.38%。張嘉郡是前雲林縣長張榮味的女兒、現任縣長張麗善的姪女。



丁學忠8日在臉書表示，又是一場為了選舉的政策？一個政策、建設，會影響地方數十年甚至上百年。他反對雲林縣虎尾鎮設魚叉飛彈營區。虎尾是雲林的中心點，更是雲林的門戶。有台灣大學醫學院附設醫院雲林分院虎尾院區二期、布袋戲傳習中心與高齡福祉暨醫學健康中心，未來還有國際運動園區、圖書館總館、美術館正在布局規劃，虎尾正加速前進，榮耀升級。



丁學忠指出，兩岸局勢已讓民眾十分擔心，倘若虎尾鎮成為魚叉飛彈營區，萬一有戰事，將會成為首要攻擊目標。考量地方發展及鎮民安全，強力反對魚叉飛彈營區設在虎尾，虎尾拒絕黑箱作業設置魚叉飛彈營區。他知道，一定又會惡意攻訐抹紅，但他還是要說，“我反對在虎尾設置魚叉飛彈營區”。

