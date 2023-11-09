申長雨：去年中國數字經濟規模位居全球第二

國家知識產權局局長申長雨（中評社 陸文煜攝） 中評社北京11月9日電（記者 陸文煜）國新辦於11月8日下午舉行國務院政策例行吹風會，介紹加快推進知識產權強國建設、有效支撐創新驅動發展有關情況。國家知識產權局局長申長雨表示，中國是數據資源和數字經濟大國，2022年數字經濟規模已經達到50.2萬億元，占GDP的比重達到41.5%，位居全球第二。已研究梳理數據知識產權保護對象、保護主體、賦權方式等關鍵問題。



記者提問，數字經濟是新時代經濟高質量發展的重要引擎。剛才發布中提到，國家知識產權局正在加快探索數據知識產權保護規則，並開展了相關試點。請介紹一下相關情況，



申長雨表示，數據被稱作信息時代的“新能源”，成為與土地、資本、技術等傳統要素並列的重要生產要素。中國是數據資源和數字經濟大國，2022年數字經濟規模已經達到50.2萬億元，占GDP的比重達到41.5%，位居全球第二。近年來，國家知識產權局按照黨中央、國務院部署要求，在國家發展改革委的統籌下，充分發揮知識產權部門的職能優勢，積極開展數據知識產權保護規則研究和試點工作，取得顯著成效。



第一，研究提出了構建數據知識產權保護規則“四個充分”的基本原則。一是充分考慮數據安全、公共利益和個人隱私；二是充分把握數據的特有屬性和產權制度的客觀規律；三是充分尊重數據處理者的勞動和相關投入；四是充分發揮數據對產業數字化轉型和經濟高質量發展的支撐作用。

