如何全鏈條保護知識產權？國家知識產權局答問

發佈會現場（中評社 陸文煜攝） 中評社北京11月9日電（記者 陸文煜）國新辦於11月8日下午舉行國務院政策例行吹風會，介紹加快推進知識產權強國建設、有效支撐創新驅動發展有關情況。國家知識產權局局長申長雨表示，要從知識產權保護全鏈條、全過程、全要素出發，強化整體設計，完善大保護工作格局，進一步織牢織密知識產權保護網，助力營造更好的創新環境和營商環境。



記者提問，習近平總書記指出產權保護，特別是知識產權保護是塑造良好營商環境的重要方面，強調要強化知識產權的全鏈條保護。請問這些方面我們開展了哪些工作？取得了哪些成效？



申長雨表示，知識產權保護是一個系統工程，覆蓋領域廣、涉及方面多，需要綜合運用法律、行政、經濟、技術、社會治理等多種手段，從審查授權、行政執法、司法保護、仲裁調解、行業自律、公民誠信等環節完善保護體系。國家知識產權局認真貫徹落實習近平總書記關於強化知識產權全鏈條保護的重要指示精神，認真落實黨中央、國務院決策部署，不斷強化系統思維，加強協調聯動，推動全鏈條發力，提升知識產權整體保護效能。



一是持續加強立法修法，強化法治保障。及時修訂完善知識產權法律制度，填補知識產權立法空白，細化各項制度規定。特別是加快建立面向新領域新業態的知識產權保護規則，為開辟產業發展新賽道奠定堅實制度基礎。



二是提升審查質量效率，加強源頭保護。提升知識產權授權的及時性和權利的穩定性，夯實知識產權保護的源頭基礎。目前，我們已經形成一支2萬多人的審查員隊伍，建成了國際先進的智能審查和檢索系統，構建了多種審查模式，專利商標審查周期達到相同審查制度下的國際先進水平，審查質量穩步提升。

