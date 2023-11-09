申長雨：全國專利商標質押融資額4950億元

發佈會現場（中評社 陸文煜攝） 中評社北京11月9日電（記者 陸文煜）國新辦於11月8日下午舉行國務院政策例行吹風會，介紹加快推進知識產權強國建設、有效支撐創新驅動發展有關情況。國家知識產權局局長申長雨表示，今年前三季度，全國專利商標質押融資額達4950.3億元，同比增長52.9%。其中，融資金額1000萬元以下的普惠性質押項目占71.6%，惠及中小企業1.8萬家，同比增長41.7%。



記者提問，民營企業是推動製造業發展和助力構建現代化產業體系的重要力量，請問促進民營製造業投資方面有哪些措施，下一步又將如何加強？謝謝。



申長雨表示，製造業是國家的支柱產業，民營企業是推動製造業發展的重要力量。近年來，國家知識產權局按照黨中央、國務院決策部署，圍繞知識產權賦能民營製造業發展，採取了一系列有針對性的措施，依法保護民營企業合法權益，不斷增強民營企業的創新活力和發展動力，促進擴大民營製造業領域投資，助力構建現代化產業體系，促進實體經濟發展。



一是加強技術賦能，幫助民營企業找到好的投資項目。推動高校、科研機構與民營企業精準對接，加強專利技術供給，幫助企業開發新的產品，增強在製造業領域投資的信心。去年以來，我們組織22個省份開展專利開放許可試點，已達成許可近萬項。目前還在進一步組織高校和科研機構盤活存量專利，並通過大數據、人工智能技術，按照製造業產業細分領域向民營企業匹配推送專利技術，促成專利技術供需對接和轉移轉化。



二是加強知識產權保護，讓民營企業敢於投資。面向民營企業建立從技術研發，到產品製造，再到市場經營的全鏈條知識產權保護機制，切實保護民營企業的知識產權，讓民營企業敢於投資、安心經營。持續完善知識產權快速協同保護體系和維權援助網絡，為民營企業提供便捷、高效、低成本的維權渠道。目前，我們已在全國布局建設了103家國家級知識產權保護中心和快速維權中心，涵蓋高端裝備製造、新一代信息技術、新能源新材料、生物醫藥等多個製造業領域，備案企業超過12萬家。

